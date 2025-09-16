Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компания "Четра" заинтересована в локализации производства в Суэцком канале - 16.09.2025
Компания "Четра" заинтересована в локализации производства в Суэцком канале
Компания "Четра" заинтересована в локализации производства в Суэцком канале - 16.09.2025, ПРАЙМ
Компания "Четра" заинтересована в локализации производства в Суэцком канале
Российский производитель промышленной техники "Четра" заинтересован в локализации производства в российской промышленной зоне Суэцкого канала для расширения... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T21:29+0300
2025-09-16T21:29+0300
экономика
бизнес
россия
суэцкий канал
ближний восток
египет
алексей оверчук
КАИР, 16 сен – ПРАЙМ. Российский производитель промышленной техники "Четра" заинтересован в локализации производства в российской промышленной зоне Суэцкого канала для расширения рынков сбыта, заявил директор компании по экспортным продажам техники в страны Ближнего Востока Владимир Вовк. "Наша стратегия выходит за рамки обычного экспорта. Мы заинтересованы в локализации производства и поиске надежных египетских поставщиков", - сказал он журналистам. По словам Вовка, фирма уже поставляла технику египетским партнерам и видит потенциал в этой стране, особенно учитывая, что подобная техника в самом Египте не производится. "Мы экспортируем в более чем 40 стран мира, и Ближний Восток и Северная Африка, они в том числе являются ключевыми для нас. И если рассматривать теоретическую возможность производства техники здесь, естественно, это покроет близлежащие страны, то есть это Ливия, Алжир и ниже (на юг – ред.)", - подчеркнул он. Ранее российская делегация бизнесменов и представителей торгово-промышленных палат во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком совершила визит на площадку российской промзоны. Первый участок российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 га располагается в северо-восточной части Экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт". Основная цель – создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно-ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю и недвижимость.
суэцкий канал
ближний восток
египет
1920
1920
true
21:29 16.09.2025
 
Компания "Четра" заинтересована в локализации производства в Суэцком канале

Российский производитель техники "Четра" хочет локализовать производство в Суэцком канале

КАИР, 16 сен – ПРАЙМ. Российский производитель промышленной техники "Четра" заинтересован в локализации производства в российской промышленной зоне Суэцкого канала для расширения рынков сбыта, заявил директор компании по экспортным продажам техники в страны Ближнего Востока Владимир Вовк.
"Наша стратегия выходит за рамки обычного экспорта. Мы заинтересованы в локализации производства и поиске надежных египетских поставщиков", - сказал он журналистам.
По словам Вовка, фирма уже поставляла технику египетским партнерам и видит потенциал в этой стране, особенно учитывая, что подобная техника в самом Египте не производится.
"Мы экспортируем в более чем 40 стран мира, и Ближний Восток и Северная Африка, они в том числе являются ключевыми для нас. И если рассматривать теоретическую возможность производства техники здесь, естественно, это покроет близлежащие страны, то есть это Ливия, Алжир и ниже (на юг – ред.)", - подчеркнул он.
Ранее российская делегация бизнесменов и представителей торгово-промышленных палат во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком совершила визит на площадку российской промзоны.
Первый участок российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 га располагается в северо-восточной части Экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт". Основная цель – создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно-ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения.
Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю и недвижимость.
