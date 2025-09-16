https://1prime.ru/20250916/proizvodstvo-862365314.html
"Нацпроектстрой" может локализовать производство в Суэцком канале
КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Группа компаний "Нацпроектстрой" может локализовать производство в российской промышленной зоне Суэцкого канала, заявил директор по развитию бизнеса ГК Денис Борисов. "После визита в российскую промышленную зону Суэцкого канала мы всерьез задумались о том, чтобы локализовать производство на ее территории, так как это открывает точки входа на рынок Африки, Ближнего Востока и также Южной Америки", - сказал журналистам Борисов. По словам директора по развитию бизнеса, сейчас ГК представлена на рынке стран-участниц СНГ. "Но мы активно смотрим на то, чтобы расширяться на территориях Африки, Ближнего Востока, рынках Южной Америки и Восточной Азии", - добавил Борисов. Помимо того, что "Нацпроектстрой" - строительный холдинг, он также производит высокотехнологичную продукцию: системы централизации, сигнализации и блокировки для использования железных дорог, в том числе и метро, отметил директор по развитию бизнеса. "В этой связи мы рассматриваем возможность локализации данного производства на территории российской промышленной зоны в целях дальнейшего реэкспорта, либо для того, чтобы ее использовали на местном рынке. Это мы также обсуждали с египетскими властями", - заключил Борисов. Первый участок российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт". Основная цель - создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения. Для резидентов российской промышленной зоны предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю и недвижимость. Группа компаний "Нацпроектстрой" - крупнейший в России холдинг по строительству инфраструктуры: железных дорог, мостов, автодорог, портов, аэропортов и объектов энергетической инфраструктуры.
КАИР, 16 сен - ПРАЙМ. Группа компаний "Нацпроектстрой" может локализовать производство в российской промышленной зоне Суэцкого канала, заявил директор по развитию бизнеса ГК Денис Борисов.
"После визита в российскую промышленную зону Суэцкого канала
мы всерьез задумались о том, чтобы локализовать производство на ее территории, так как это открывает точки входа на рынок Африки
, Ближнего Востока
и также Южной Америки", - сказал журналистам Борисов.
По словам директора по развитию бизнеса, сейчас ГК представлена на рынке стран-участниц СНГ
.
"Но мы активно смотрим на то, чтобы расширяться на территориях Африки, Ближнего Востока, рынках Южной Америки
и Восточной Азии", - добавил Борисов.
Помимо того, что "Нацпроектстрой" - строительный холдинг, он также производит высокотехнологичную продукцию: системы централизации, сигнализации и блокировки для использования железных дорог, в том числе и метро, отметил директор по развитию бизнеса.
"В этой связи мы рассматриваем возможность локализации данного производства на территории российской промышленной зоны в целях дальнейшего реэкспорта, либо для того, чтобы ее использовали на местном рынке. Это мы также обсуждали с египетскими властями", - заключил Борисов.
Первый участок российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта РФ
"Международная кооперация и экспорт". Основная цель - создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом
торговые соглашения.
Для резидентов российской промышленной зоны предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю и недвижимость.
Группа компаний "Нацпроектстрой" - крупнейший в России холдинг по строительству инфраструктуры: железных дорог, мостов, автодорог, портов, аэропортов и объектов энергетической инфраструктуры.
