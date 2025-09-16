Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокурорам предпишут обращать внимание на сделки иностранных фирм - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/prokuratura-862349206.html
Прокурорам предпишут обращать внимание на сделки иностранных фирм
Прокурорам предпишут обращать внимание на сделки иностранных фирм - 16.09.2025, ПРАЙМ
Прокурорам предпишут обращать внимание на сделки иностранных фирм
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов намерен акцентировать внимание прокуроров на проверке соблюдения иностранными и российскими компаниями с зарубежным... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T18:26+0300
2025-09-16T18:26+0300
экономика
бизнес
россия
рф
игорь краснов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861050456_0:969:2073:2135_1920x0_80_0_0_1d31f8f8f034bb953e7519c25258954e.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов намерен акцентировать внимание прокуроров на проверке соблюдения иностранными и российскими компаниями с зарубежным участием законов в области контрсанкционных ограничений при совершении внешнеторговых сделок и валютных операций, следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов проекта указания генпрокурора. "Дополнить пунктом 2.15(1) следующего содержания: Акцентировать внимание на проверке соблюдения иностранными и российскими компаниями с зарубежным участием законодательства в области контрсанкционных ограничений, в частности, при совершении внешнеторговых сделок и валютных операций", - сообщается в документе. Кроме того, в данном пункте сотрудникам надзорного ведомства предписывается мерами прокурорского реагирования добиваться неукоснительного соблюдения указов президента РФ относительно введения специального экономического режима и при наличии оснований осуществлять защиту публичных интересов посредством использования судебного механизма. Эти изменения предлагается внести в ведомственное указание генпрокурора "Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав граждан в связи с принимаемыми в РФ мерами по поддержке экономики и социальной сферы, а также в связи с введением отдельных ограничений на осуществление финансово-хозяйственной и иной деятельности".
https://1prime.ru/20250905/ekonomika-861810680.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861050456_0:775:2073:2329_1920x0_80_0_0_f8da750f0ee01ce282d8386548ae0a8f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, игорь краснов
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Игорь Краснов
18:26 16.09.2025
 
Прокурорам предпишут обращать внимание на сделки иностранных фирм

Краснов: прокурорам предпишут обращать внимание на внешнеторговые сделки иностранных фирм

© РИА Новости . Руслан КривобокГенеральная прокуратура РФ
Генеральная прокуратура РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Генеральная прокуратура РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов намерен акцентировать внимание прокуроров на проверке соблюдения иностранными и российскими компаниями с зарубежным участием законов в области контрсанкционных ограничений при совершении внешнеторговых сделок и валютных операций, следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов проекта указания генпрокурора.
"Дополнить пунктом 2.15(1) следующего содержания: Акцентировать внимание на проверке соблюдения иностранными и российскими компаниями с зарубежным участием законодательства в области контрсанкционных ограничений, в частности, при совершении внешнеторговых сделок и валютных операций", - сообщается в документе.
Кроме того, в данном пункте сотрудникам надзорного ведомства предписывается мерами прокурорского реагирования добиваться неукоснительного соблюдения указов президента РФ относительно введения специального экономического режима и при наличии оснований осуществлять защиту публичных интересов посредством использования судебного механизма.
Эти изменения предлагается внести в ведомственное указание генпрокурора "Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав граждан в связи с принимаемыми в РФ мерами по поддержке экономики и социальной сферы, а также в связи с введением отдельных ограничений на осуществление финансово-хозяйственной и иной деятельности".
Краснов: российская экономика, несмотря на санкции, выстояла
5 сентября, 02:58
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФИгорь Краснов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала