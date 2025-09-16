https://1prime.ru/20250916/prokuratura-862349206.html

Прокурорам предпишут обращать внимание на сделки иностранных фирм

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов намерен акцентировать внимание прокуроров на проверке соблюдения иностранными и российскими компаниями с зарубежным участием законов в области контрсанкционных ограничений при совершении внешнеторговых сделок и валютных операций, следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов проекта указания генпрокурора. "Дополнить пунктом 2.15(1) следующего содержания: Акцентировать внимание на проверке соблюдения иностранными и российскими компаниями с зарубежным участием законодательства в области контрсанкционных ограничений, в частности, при совершении внешнеторговых сделок и валютных операций", - сообщается в документе. Кроме того, в данном пункте сотрудникам надзорного ведомства предписывается мерами прокурорского реагирования добиваться неукоснительного соблюдения указов президента РФ относительно введения специального экономического режима и при наличии оснований осуществлять защиту публичных интересов посредством использования судебного механизма. Эти изменения предлагается внести в ведомственное указание генпрокурора "Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав граждан в связи с принимаемыми в РФ мерами по поддержке экономики и социальной сферы, а также в связи с введением отдельных ограничений на осуществление финансово-хозяйственной и иной деятельности".

