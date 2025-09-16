Путин проведет встречу с лидерами парламентских фракций

https://1prime.ru/20250916/putin-862336988.html
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с лидерами парламентских фракций, сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. | 16.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с лидерами парламентских фракций, сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. "Мы встречались буквально на днях с руководителями фракций. Геннадий Андреевич (Зюганов, лидер КПРФ - ред.) первым предложил попроситься на встречу к президенту. Я хочу сказать спасибо вам, Вячеслав Викторович, что вопрос решен, и эта встреча будет в четверг", - сказал Васильев в ходе пленарного заседании Госдумы.
