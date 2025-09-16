Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин проведет встречу с лидерами парламентских фракций - 16.09.2025, ПРАЙМ
Путин проведет встречу с лидерами парламентских фракций
Путин проведет встречу с лидерами парламентских фракций - 16.09.2025, ПРАЙМ
Путин проведет встречу с лидерами парламентских фракций
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с лидерами парламентских фракций, сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T13:55+0300
2025-09-16T13:55+0300
владимир васильев
владимир путин
единая россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857562111_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_964febe382e54ac5e71e1c272d793104.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с лидерами парламентских фракций, сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. "Мы встречались буквально на днях с руководителями фракций. Геннадий Андреевич (Зюганов, лидер КПРФ - ред.) первым предложил попроситься на встречу к президенту. Я хочу сказать спасибо вам, Вячеслав Викторович, что вопрос решен, и эта встреча будет в четверг", - сказал Васильев в ходе пленарного заседании Госдумы.
Новости
ru-RU
владимир васильев, владимир путин, единая россия, госдума
Владимир Васильев, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума
13:55 16.09.2025
 
Путин проведет встречу с лидерами парламентских фракций

Путин в четверг проведет встречу с лидерами парламентских фракций

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с лидерами парламентских фракций, сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.
"Мы встречались буквально на днях с руководителями фракций. Геннадий Андреевич (Зюганов, лидер КПРФ - ред.) первым предложил попроситься на встречу к президенту. Я хочу сказать спасибо вам, Вячеслав Викторович, что вопрос решен, и эта встреча будет в четверг", - сказал Васильев в ходе пленарного заседании Госдумы.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017 - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Володин сообщил, что встретился с Путиным
Владимир Васильев, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума
 
 
