Путин обсудит с членами правительства план развития ряда инфраструктур
Путин обсудит с членами правительства план развития ряда инфраструктур
2025-09-16T15:17+0300
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, темой обсуждения станет комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого сентября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основная тема обсуждения - комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, на заседании будут рассмотрены текущие вопросы.
