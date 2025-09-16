Путин обсудит с членами правительства план развития ряда инфраструктур

https://1prime.ru/20250916/putin-862341110.html

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, темой обсуждения станет комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого сентября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основная тема обсуждения - комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, на заседании будут рассмотрены текущие вопросы.

