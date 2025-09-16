Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудит с членами правительства план развития ряда инфраструктур - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/putin-862341110.html
Путин обсудит с членами правительства план развития ряда инфраструктур
Путин обсудит с членами правительства план развития ряда инфраструктур - 16.09.2025, ПРАЙМ
Путин обсудит с членами правительства план развития ряда инфраструктур
Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, темой обсуждения станет комплексный план развития... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T15:17+0300
2025-09-16T15:17+0300
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795217_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_7f4b2fe5fcb7e9d7be8a2a6f1c949e34.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, темой обсуждения станет комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого сентября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основная тема обсуждения - комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, на заседании будут рассмотрены текущие вопросы.
https://1prime.ru/20250916/putin-862336988.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795217_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_12d8b9d7a312f1c2c5cbb03f156c4416.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
15:17 16.09.2025
 
Путин обсудит с членами правительства план развития ряда инфраструктур

Путин обсудит с правительством план развития энергетической и других инфраструктур

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, темой обсуждения станет комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, сообщает пресс-служба Кремля.
"Семнадцатого сентября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основная тема обсуждения - комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, на заседании будут рассмотрены текущие вопросы.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Путин проведет встречу с лидерами парламентских фракций
13:55
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала