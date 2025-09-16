https://1prime.ru/20250916/putin-862344059.html

Путин отметил прогресс России в диагностике и лечении онкологии

Путин отметил прогресс России в диагностике и лечении онкологии - 16.09.2025, ПРАЙМ

Путин отметил прогресс России в диагностике и лечении онкологии

Россия достигла положительных результатов в диагностике и лечении онкологических заболеваний, готова делиться передовыми наработками в этой сфере с партнерами,... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T17:07+0300

2025-09-16T17:07+0300

2025-09-16T17:07+0300

россия

владимир путин

минздрав

здоровье

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648412_0:5:3117:1758_1920x0_80_0_0_b25fd58e2e3166cd5fa18882c7403353.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия достигла положительных результатов в диагностике и лечении онкологических заболеваний, готова делиться передовыми наработками в этой сфере с партнерами, сообщил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в приветствии участникам и организаторам VIII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Обращение президента в ходе форума зачитал генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава Андрей Каприн. "Отмечу, что в нашей стране, во многом благодаря федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", проводится коренная модернизация службы и уже достигнуты положительные результаты в профилактике, диагностике и лечении опасных недугов, основанные на широком внедрении в практическую деятельность отечественных инновационных биотехнологий и ядерной медицины. И мы готовы поделиться с нашими партнерами этими передовыми наработками", - подчеркнул Путин. Он назвал борьбу с онкологическими заболеваниями одним из приоритетных направлений современной медицины во всем мире. "Потому исключительно важно, что ваш традиционный форум на протяжении многих лет объединяет на своей площадке большое число участников из нашей страны и ряда зарубежных государств, предоставляет им возможность на высоком экспертном уровне обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, сверить часы и обменяться накопленным опытом. И, конечно, в ходе дискуссий, научных семинаров, мастер-классов предложить новые, нестандартные подходы к повышению эффективности медицинской помощи", - добавил президент РФ. Путин выразил уверенность в том, что нынешняя встреча специалистов пройдет в творческом и конструктивном ключе, а ее решения обязательно будут востребованы. -0-

https://1prime.ru/20250916/putin-862341110.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, минздрав, здоровье, общество