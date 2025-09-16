Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин посетил военные учения "Запад-2025" - 16.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Путин посетил военные учения "Запад-2025"
Путин посетил военные учения "Запад-2025"
Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T18:43+0300
2025-09-16T18:57+0300
политика
общество
россия
белоруссия
рф
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350458_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_c2ba845c51985beedf2404199618efa9.jpg
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
белоруссия
рф
ПРАЙМ
общество, россия, белоруссия, рф, шос
Политика, Общество, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РФ, ШОС
18:43 16.09.2025 (обновлено: 18:57 16.09.2025)
 
Путин посетил военные учения "Запад-2025"

Путин посетил полигон "Мулино", где проходят учения "Запад-2025"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости.
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
В Минобороны Белоруссии рассказали о наблюдении за учениями "Запад-2025"
Политика Общество РОССИЯ БЕЛОРУССИЯ РФ ШОС
 
 
