Путин посетил военные учения "Запад-2025"

Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025" | 16.09.2025

МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

