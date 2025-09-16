https://1prime.ru/20250916/putin-862349764.html
Путин посетил военные учения "Запад-2025"
Путин посетил военные учения "Запад-2025" - 16.09.2025, ПРАЙМ
Путин посетил военные учения "Запад-2025"
Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T18:43+0300
2025-09-16T18:43+0300
2025-09-16T18:57+0300
политика
общество
россия
белоруссия
рф
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350458_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_c2ba845c51985beedf2404199618efa9.jpg
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
https://1prime.ru/20250915/ucheniya-862289640.html
белоруссия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e369159d2056eff83076f86a00187c22.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, белоруссия, рф, шос
Политика, Общество , РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РФ, ШОС
Путин посетил военные учения "Запад-2025"
Путин посетил полигон "Мулино", где проходят учения "Запад-2025"