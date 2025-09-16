https://1prime.ru/20250916/putin-862350170.html
Путин назвал цель учений "Запад-2025"
2025-09-16T18:50+0300
политика
россия
общество
рф
белоруссия
нижегородская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392617_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_5839077b167cc53ce2a194e8d0f10c4d.jpg
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - ПРАЙМ. Цель учений "Запад-2025" - отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии, заявил президент РФ Владимир Путин. "Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства", - заявил Путин, который во вторник прибыл на полигон "Мулино" в Нижегородской области для наблюдения за учениями. По его словам, мероприятия учений проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих, задействованы около 10 тысяч систем вооружений и техники. "Причем это всё современная техника, используемая в практической боевой работе, да и планы учения строятся исходя из опыта, полученного при проведении СВО. 10 тысяч образцов техники различной, из них 333 летательных аппарата: это тактическая авиация, стратегическая авиация и военно-транспортная авиация. Применяется также свыше 247 кораблей: надводных, подводных и судов обеспечения", - сказал Путин. Для участия в мероприятиях учений "Запад-2025" прибыло 25 иностранных делегаций, из них 16 государств направили представителей, а шесть - прислали воинские контингенты для участия в мероприятиях в рамках стратегического учения, отметил президент РФ.
