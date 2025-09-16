Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин осмотрел образцы вооружения на полигоне "Мулино" - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250916/putin-862350802.html
Путин осмотрел образцы вооружения на полигоне "Мулино"
Путин осмотрел образцы вооружения на полигоне "Мулино" - 16.09.2025, ПРАЙМ
Путин осмотрел образцы вооружения на полигоне "Мулино"
Президент России Владимир Путин осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, где состоялся основной... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T18:57+0300
2025-09-16T18:57+0300
россия
промышленность
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350458_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_c2ba845c51985beedf2404199618efa9.jpg
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, где состоялся основной этап учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости. Путин ознакомился с гибридным мотоциклом "Бульдог" и мотоциклом "Кайо-Т4", заглянул под капот СТС "Сармат" и автомобиля "Улан-U2". Президент также осмотрел салон машины управления командира дшб "Буран-10", где ему доложили об отечественных разработках в сфере программного обеспечения, которые применяются в зоне СВО. Всего на выставке представлено более 400 образцов от 65 организаций. Из представленных образцов 125 уже применяются в зоне СВО, 194 проходят апробацию в боевых условиях, 86 - имеют статус "опытные". Главе государства представили средства обнаружения и поражения БПЛА, радиолокационные станции, все типы применяемых FPV-ПВО. Кроме того, на выставке были представлены средства оснащения мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения: гладкоствольное оружие, оптико-электронные средства разведки, стрелковое оружие
https://1prime.ru/20250916/putin-862350170.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e369159d2056eff83076f86a00187c22.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, владимир путин
РОССИЯ, Промышленность, Владимир Путин
18:57 16.09.2025
 
Путин осмотрел образцы вооружения на полигоне "Мулино"

Путин осмотрел образцы вооружения на полигоне «Мулино» в Нижегородской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, где состоялся основной этап учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости.
Путин ознакомился с гибридным мотоциклом "Бульдог" и мотоциклом "Кайо-Т4", заглянул под капот СТС "Сармат" и автомобиля "Улан-U2".
Президент также осмотрел салон машины управления командира дшб "Буран-10", где ему доложили об отечественных разработках в сфере программного обеспечения, которые применяются в зоне СВО.
Всего на выставке представлено более 400 образцов от 65 организаций. Из представленных образцов 125 уже применяются в зоне СВО, 194 проходят апробацию в боевых условиях, 86 - имеют статус "опытные".
Главе государства представили средства обнаружения и поражения БПЛА, радиолокационные станции, все типы применяемых FPV-ПВО.
Кроме того, на выставке были представлены средства оснащения мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения: гладкоствольное оружие, оптико-электронные средства разведки, стрелковое оружие
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Путин назвал цель учений "Запад-2025"
18:50
 
РОССИЯПромышленностьВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала