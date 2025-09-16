Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская Health & Nutrition расширит ассортимент на рынке ОАЭ
Российская Health & Nutrition расширит ассортимент на рынке ОАЭ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компания Health &amp; Nutrition (H&amp;N, ранее "Данон Россия"), планирует расширить ассортимент на рынке ОАЭ, в том числе до конца года начать экспорт продуктов под брендом "Растишка", рассказал РИА Новости председатель совета директоров H&amp;N Руслан Алисултанов. "H&amp;N планирует существенно расширить ассортимент экспортируемой продукции - с четвертого квартала на рынке ОАЭ, помимо сметаны, творога, молока и сливок, будут представлены йогурты, творожные десерты, в том числе и детской категории под брендом "Растишка", - рассказали в компании. "Мы начали поставки молочной продукции в ОАЭ в 2025 году: сначала это были пилотные партии продуктов длительного хранения, которые мы доставляли автомобильным транспортом. Затем - скоропортящейся продукции авиацией. Сегодня мы вышли на регулярные авиапоставки - одна партия каждые две недели", - сказал Алисултанов. На следующем этапе компания хочет расширить присутствие своих товаров в ритейле, на электронных площадках и в сфере общественного питания. По словам Алисултанова, компания получила сертификат Emirates Quality Mark для продукции Чеховского завода, что открывает возможность поставок в ОАЭ под брендами "Простоквашино" и "Растишка". Кроме того, H&amp;N располагает сертификатами "халяль" для нескольких заводов.
17:11 16.09.2025
 
Российская Health & Nutrition расширит ассортимент на рынке ОАЭ

Алисултанов: H&N до конца 2025 года начнет экспорт продуктов "Растишка" в ОАЭ

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанк%Производство молочных продуктов
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компания Health & Nutrition (H&N, ранее "Данон Россия"), планирует расширить ассортимент на рынке ОАЭ, в том числе до конца года начать экспорт продуктов под брендом "Растишка", рассказал РИА Новости председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов.
"H&N планирует существенно расширить ассортимент экспортируемой продукции - с четвертого квартала на рынке ОАЭ, помимо сметаны, творога, молока и сливок, будут представлены йогурты, творожные десерты, в том числе и детской категории под брендом "Растишка", - рассказали в компании.
"Мы начали поставки молочной продукции в ОАЭ в 2025 году: сначала это были пилотные партии продуктов длительного хранения, которые мы доставляли автомобильным транспортом. Затем - скоропортящейся продукции авиацией. Сегодня мы вышли на регулярные авиапоставки - одна партия каждые две недели", - сказал Алисултанов.
На следующем этапе компания хочет расширить присутствие своих товаров в ритейле, на электронных площадках и в сфере общественного питания.
По словам Алисултанова, компания получила сертификат Emirates Quality Mark для продукции Чеховского завода, что открывает возможность поставок в ОАЭ под брендами "Простоквашино" и "Растишка". Кроме того, H&N располагает сертификатами "халяль" для нескольких заводов.
Россия в январе-августе удвоила экспорт яиц
12 сентября, 14:04
 
