Глава ЕК сообщила, что провела разговор с Трампом - 16.09.2025
Глава ЕК сообщила, что провела разговор с Трампом
политика
мировая экономика
россия
сша
рф
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ек
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. "Я провела хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом об укреплении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию посредством дополнительных мер. Комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику... Комиссия предложит ускорить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива", - написала глава ЕК на своей странице в соцсети X. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
мировая экономика, россия, сша, рф, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ек
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
23:11 16.09.2025
 
Глава ЕК сообщила, что провела разговор с Трампом

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер.
"Я провела хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом об укреплении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию посредством дополнительных мер. Комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику... Комиссия предложит ускорить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива", - написала глава ЕК на своей странице в соцсети X.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Трамп снова призвал Европу отказаться от российской нефти
