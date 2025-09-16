https://1prime.ru/20250916/razgovor-862363762.html

Глава ЕК сообщила, что провела разговор с Трампом

Глава ЕК сообщила, что провела разговор с Трампом - 16.09.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК сообщила, что провела разговор с Трампом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T23:11+0300

2025-09-16T23:11+0300

2025-09-16T23:11+0300

политика

мировая экономика

россия

сша

рф

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. "Я провела хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом об укреплении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию посредством дополнительных мер. Комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику... Комиссия предложит ускорить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива", - написала глава ЕК на своей странице в соцсети X. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250916/neft-862344583.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, рф, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ек