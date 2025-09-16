https://1prime.ru/20250916/registratsija-862322427.html

Выездная регистрация подтвержденной биометрии стала доступна россиянам

Выездная регистрация подтвержденной биометрии стала доступна россиянам - 16.09.2025, ПРАЙМ

Выездная регистрация подтвержденной биометрии стала доступна россиянам

Выездная регистрация подтвержденной биометрии стала доступна россиянам - такой способ является альтернативой посещению отделению банков, рассказал в интервью... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T05:06+0300

2025-09-16T05:06+0300

2025-09-16T05:06+0300

россия

финансы

банки

цбт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862322427.jpg?1757988410

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Выездная регистрация подтвержденной биометрии стала доступна россиянам - такой способ является альтернативой посещению отделению банков, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора государственной Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий. "Плюс не так давно мы вместе с партнерами запустили сервис выездной регистрации подтвержденной биометрии. Теперь эта важная функция не привязана к отделениям банков", - сказал Поволоцкий. Он отметил, что эта бесплатная функция, которую можно заказать через сайт Центра биометрических технологий. После этого приезжает сотрудник банка. Он проверяет паспорт и СНИЛС, делает фото и записывает голос. По словам Поволоцкого, ключевым элементом при выездной регистрации остается очная идентификация гражданина. "Курьер – сотрудник банка – несет ответственность вплоть до уголовной за достоверность внесенных в систему сведений", - отметил Поволоцкий. "Важно, что при выездной регистрации вы получаете биометрию подтвержденного уровня – такую же как при регистрации в банке. А она открывает доступ ко всем сервисам Единой биометрической системы", - добавил глава ЦБТ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, банки, цбт