Россиян оповестили о новых пошлинах за регистрацию недвижимости

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В этому году в России вступили в силу изменения в размерах госпошлин за регистрацию прав на недвижимость и кадастровый учет. Поправки, внесенные Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, обновили ст. 333.33 Налогового кодекса РФ и затронули большинство операций с недвижимостью, рассказала агентству “Прайм” руководитель практики банкротства и корпоративных споров ЮФ "Ляпунов Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова.“Изменения направлены на приведение тарифов в соответствие с современными экономическими реалиями и внедрение прогрессивного подхода. Для большинства сделок с недвижимостью средней стоимости рост пошлин незначителен, однако операции с дорогостоящими объектами и коммерческой недвижимостью стали ощутимо дороже”, - разъяснила эксперт.Для физических лиц при покупке или дарении недвижимости:Для юридических лиц базовая пошлина увеличилась с 22 000 до 44 000 рублей (для объектов до 22 млн рублей). Для более дорогой недвижимости: 0,2% от кадастровой стоимости, но не более 1 млн рублей, пояснила юрист.Кадастровый учет стал платным:Также к нововведениям относится введение услуги ускоренной регистрации (не более 1 рабочего дня) за удвоенную пошлину. Возврат госпошлины при отказе в регистрации теперь не производится. Появился онлайн-калькулятор госпошлины на сайте Росреестра.Без изменений остались льготы для инвалидов, ветеранов и участников СВО, ставки для религиозных организаций, символические пошлины для земель ИЖС, ЛПХ и садоводств (700 рублей).Для избежания отказов в регистрации юрист рекомендует заранее рассчитывать расходы с помощью калькулятора на сайте Росреестра и тщательнее готовить документы.
