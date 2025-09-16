Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян оповестили о новых пошлинах за регистрацию недвижимости - 16.09.2025
Россиян оповестили о новых пошлинах за регистрацию недвижимости
Россиян оповестили о новых пошлинах за регистрацию недвижимости - 16.09.2025, ПРАЙМ
Россиян оповестили о новых пошлинах за регистрацию недвижимости
В этому году в России вступили в силу изменения в размерах госпошлин за регистрацию прав на недвижимость и кадастровый учет. Поправки, внесенные Федеральным... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T03:03+0300
2025-09-16T03:03+0300
недвижимость
бизнес
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111382_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_45d793c104f4e020e885393efdeec712.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В этому году в России вступили в силу изменения в размерах госпошлин за регистрацию прав на недвижимость и кадастровый учет. Поправки, внесенные Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, обновили ст. 333.33 Налогового кодекса РФ и затронули большинство операций с недвижимостью, рассказала агентству “Прайм” руководитель практики банкротства и корпоративных споров ЮФ "Ляпунов Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова.“Изменения направлены на приведение тарифов в соответствие с современными экономическими реалиями и внедрение прогрессивного подхода. Для большинства сделок с недвижимостью средней стоимости рост пошлин незначителен, однако операции с дорогостоящими объектами и коммерческой недвижимостью стали ощутимо дороже”, - разъяснила эксперт.Для физических лиц при покупке или дарении недвижимости:Для юридических лиц базовая пошлина увеличилась с 22 000 до 44 000 рублей (для объектов до 22 млн рублей). Для более дорогой недвижимости: 0,2% от кадастровой стоимости, но не более 1 млн рублей, пояснила юрист.Кадастровый учет стал платным:Также к нововведениям относится введение услуги ускоренной регистрации (не более 1 рабочего дня) за удвоенную пошлину. Возврат госпошлины при отказе в регистрации теперь не производится. Появился онлайн-калькулятор госпошлины на сайте Росреестра.Без изменений остались льготы для инвалидов, ветеранов и участников СВО, ставки для религиозных организаций, символические пошлины для земель ИЖС, ЛПХ и садоводств (700 рублей).Для избежания отказов в регистрации юрист рекомендует заранее рассчитывать расходы с помощью калькулятора на сайте Росреестра и тщательнее готовить документы.
https://1prime.ru/20250902/obem--861643820.html
недвижимость, бизнес, росреестр
Недвижимость, Бизнес, Росреестр
03:03 16.09.2025
 
Россиян оповестили о новых пошлинах за регистрацию недвижимости

Юрист Ляпунова: платить за регистрацию недвижимости придется больше

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНедвижимость
Недвижимость - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В этому году в России вступили в силу изменения в размерах госпошлин за регистрацию прав на недвижимость и кадастровый учет. Поправки, внесенные Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, обновили ст. 333.33 Налогового кодекса РФ и затронули большинство операций с недвижимостью, рассказала агентству “Прайм” руководитель практики банкротства и корпоративных споров ЮФ "Ляпунов Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова.
“Изменения направлены на приведение тарифов в соответствие с современными экономическими реалиями и внедрение прогрессивного подхода. Для большинства сделок с недвижимостью средней стоимости рост пошлин незначителен, однако операции с дорогостоящими объектами и коммерческой недвижимостью стали ощутимо дороже”, - разъяснила эксперт.
Для физических лиц при покупке или дарении недвижимости:
  • Если кадастровая стоимость объекта до 20 миллионов рублей: пошлина выросла с 2 000 до 4 000 рублей.
  • Если кадастровая стоимость превышает 20 миллионов рублей: пошлина составляет 0,02% от стоимости, но не более 500 000 рублей.
Для юридических лиц базовая пошлина увеличилась с 22 000 до 44 000 рублей (для объектов до 22 млн рублей). Для более дорогой недвижимости: 0,2% от кадастровой стоимости, но не более 1 млн рублей, пояснила юрист.
Кадастровый учет стал платным:
  • Для физлиц: 2 000 рублей за постановку на учет, 1 000 рублей – за внесение изменений.
  • Для юрлиц: 22 000 и 2 000 рублей соответственно.
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Эксперт рассказал о снижении инвестиций в недвижимость в России
2 сентября, 13:09
Также к нововведениям относится введение услуги ускоренной регистрации (не более 1 рабочего дня) за удвоенную пошлину. Возврат госпошлины при отказе в регистрации теперь не производится. Появился онлайн-калькулятор госпошлины на сайте Росреестра.
Без изменений остались льготы для инвалидов, ветеранов и участников СВО, ставки для религиозных организаций, символические пошлины для земель ИЖС, ЛПХ и садоводств (700 рублей).
Для избежания отказов в регистрации юрист рекомендует заранее рассчитывать расходы с помощью калькулятора на сайте Росреестра и тщательнее готовить документы.
 
Недвижимость Бизнес Росреестр
 
 
