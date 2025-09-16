https://1prime.ru/20250916/reysy-862333344.html

"Победа" открыла продажи билетов на авиарейсы Санкт-Петербург - Краснодар

россия

краснодар

санкт-петербург

бизнес

авиакомпания победа

https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" открыла продажи билетов на рейсы Санкт-Петербург - Краснодар, первый полет состоится 26 сентября 2025 года, сообщила пресс-служба компании. "Победа" открыла продажи на рейсы в Краснодар из Северной столицы. Первый полет по маршруту Санкт-Петербург - Краснодар состоится 26 сентября 2025 года", - говорится в Telegram-канале компании. Уточняется, что со 2 октября полеты будут выполняться 4 раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. До указанного периода билеты на сайте авиакомпании доступны на 26, 28 и 29 сентября, все рейсы вылетают из Санкт-Петербурга в 7.50 мск. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

2025

Новости

