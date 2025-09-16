https://1prime.ru/20250916/reysy-862333344.html
"Победа" открыла продажи билетов на авиарейсы Санкт-Петербург - Краснодар
"Победа" открыла продажи билетов на авиарейсы Санкт-Петербург - Краснодар - 16.09.2025, ПРАЙМ
"Победа" открыла продажи билетов на авиарейсы Санкт-Петербург - Краснодар
Авиакомпания "Победа" открыла продажи билетов на рейсы Санкт-Петербург - Краснодар, первый полет состоится 26 сентября 2025 года, сообщила пресс-служба... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T12:31+0300
2025-09-16T12:31+0300
2025-09-16T12:31+0300
россия
краснодар
санкт-петербург
бизнес
авиакомпания победа
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" открыла продажи билетов на рейсы Санкт-Петербург - Краснодар, первый полет состоится 26 сентября 2025 года, сообщила пресс-служба компании. "Победа" открыла продажи на рейсы в Краснодар из Северной столицы. Первый полет по маршруту Санкт-Петербург - Краснодар состоится 26 сентября 2025 года", - говорится в Telegram-канале компании. Уточняется, что со 2 октября полеты будут выполняться 4 раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. До указанного периода билеты на сайте авиакомпании доступны на 26, 28 и 29 сентября, все рейсы вылетают из Санкт-Петербурга в 7.50 мск. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://1prime.ru/20250915/aeroflot-862287017.html
краснодар
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодар, санкт-петербург, бизнес, авиакомпания победа
РОССИЯ, КРАСНОДАР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Бизнес, авиакомпания Победа
"Победа" открыла продажи билетов на авиарейсы Санкт-Петербург - Краснодар
Авиакомпания "Победа" открыла продажи билетов на рейсы Санкт-Петербург - Краснодар
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" открыла продажи билетов на рейсы Санкт-Петербург - Краснодар, первый полет состоится 26 сентября 2025 года, сообщила пресс-служба компании.
"Победа" открыла продажи на рейсы в Краснодар из Северной столицы. Первый полет по маршруту Санкт-Петербург - Краснодар состоится 26 сентября 2025 года", - говорится в Telegram-канале
компании.
Уточняется, что со 2 октября полеты будут выполняться 4 раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
До указанного периода билеты на сайте авиакомпании доступны на 26, 28 и 29 сентября, все рейсы вылетают из Санкт-Петербурга в 7.50 мск.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
"Аэрофлот" запустит рейсы из Владивостока до вьетнамского Нячанга