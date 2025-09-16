Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Победа" открыла продажи билетов на авиарейсы Санкт-Петербург - Краснодар - 16.09.2025
"Победа" открыла продажи билетов на авиарейсы Санкт-Петербург - Краснодар
"Победа" открыла продажи билетов на авиарейсы Санкт-Петербург - Краснодар - 16.09.2025, ПРАЙМ
"Победа" открыла продажи билетов на авиарейсы Санкт-Петербург - Краснодар
Авиакомпания "Победа" открыла продажи билетов на рейсы Санкт-Петербург - Краснодар, первый полет состоится 26 сентября 2025 года, сообщила пресс-служба... | 16.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" открыла продажи билетов на рейсы Санкт-Петербург - Краснодар, первый полет состоится 26 сентября 2025 года, сообщила пресс-служба компании. "Победа" открыла продажи на рейсы в Краснодар из Северной столицы. Первый полет по маршруту Санкт-Петербург - Краснодар состоится 26 сентября 2025 года", - говорится в Telegram-канале компании. Уточняется, что со 2 октября полеты будут выполняться 4 раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. До указанного периода билеты на сайте авиакомпании доступны на 26, 28 и 29 сентября, все рейсы вылетают из Санкт-Петербурга в 7.50 мск. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
12:31 16.09.2025
 
"Победа" открыла продажи билетов на авиарейсы Санкт-Петербург - Краснодар

Авиакомпания "Победа" открыла продажи билетов на рейсы Санкт-Петербург - Краснодар

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" открыла продажи билетов на рейсы Санкт-Петербург - Краснодар, первый полет состоится 26 сентября 2025 года, сообщила пресс-служба компании.
"Победа" открыла продажи на рейсы в Краснодар из Северной столицы. Первый полет по маршруту Санкт-Петербург - Краснодар состоится 26 сентября 2025 года", - говорится в Telegram-канале компании.
Уточняется, что со 2 октября полеты будут выполняться 4 раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
До указанного периода билеты на сайте авиакомпании доступны на 26, 28 и 29 сентября, все рейсы вылетают из Санкт-Петербурга в 7.50 мск.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
