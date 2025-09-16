Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-16T05:15+0300
2025-09-16T05:15+0300
энергетика
экономика
россия
южная корея
индонезия
австралия
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия в августе увеличила экспорт угля в Южную Корею до исторического максимума в 3,8 миллиона тонн, став главным поставщиком этого топлива в страну впервые за два года, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, Южная Корея в конце лета ввезла 3,8 миллиона тонн угля из России, что почти на четверть больше показателя за июль и в 1,6 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным объемом закупок за все время двусторонней торговли, превысив предыдущий максимум декабря 2022 года (3,1 миллиона тонн). При этом стоимость южнокорейского импорта увеличилась на 14% за август и на столько же - в годовом выражении, достигнув 335,1 миллиона долларов. Максимальная стоимость импорта была в июле 2023 года на уровне 424 миллиона долларов за три миллиона тонн. В результате Россия впервые с июля 2023 года стала главным поставщиком этого углеводорода в Южную Корею, обогнав Индонезию всего на 27 тысяч тонн. Та нарастила импорт в 1,5 раза, до 3,7 миллиона тонн. В то же время Австралия сократила поставки сразу на треть - до 2,45 миллиона тонн, став третьей среди поставщиков. Всего за восемь месяцев текущего года Южная Корея приобрела у России 13,5 миллиона тонн угля на 1,4 миллиарда долларов против 12,9 миллиона тонн на 1,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
ПРАЙМ
россия, южная корея, индонезия, австралия
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ИНДОНЕЗИЯ, АВСТРАЛИЯ
05:15 16.09.2025
 
Россия в августе увеличила экспорт угля в Южную Корею

Россия в августе увеличила экспорт угля в Южную Корею до рекордных 3,8 млн тонн

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия в августе увеличила экспорт угля в Южную Корею до исторического максимума в 3,8 миллиона тонн, став главным поставщиком этого топлива в страну впервые за два года, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, Южная Корея в конце лета ввезла 3,8 миллиона тонн угля из России, что почти на четверть больше показателя за июль и в 1,6 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным объемом закупок за все время двусторонней торговли, превысив предыдущий максимум декабря 2022 года (3,1 миллиона тонн).
При этом стоимость южнокорейского импорта увеличилась на 14% за август и на столько же - в годовом выражении, достигнув 335,1 миллиона долларов. Максимальная стоимость импорта была в июле 2023 года на уровне 424 миллиона долларов за три миллиона тонн.
В результате Россия впервые с июля 2023 года стала главным поставщиком этого углеводорода в Южную Корею, обогнав Индонезию всего на 27 тысяч тонн. Та нарастила импорт в 1,5 раза, до 3,7 миллиона тонн. В то же время Австралия сократила поставки сразу на треть - до 2,45 миллиона тонн, став третьей среди поставщиков.
Всего за восемь месяцев текущего года Южная Корея приобрела у России 13,5 миллиона тонн угля на 1,4 миллиарда долларов против 12,9 миллиона тонн на 1,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
 
