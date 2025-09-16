https://1prime.ru/20250916/rossija-862324451.html

Россия нарастила поставки средств для губ из Южной Кореи до рекорда

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия в августе приобрела у Южной Кореи средств для макияжа губ на рекордные 1,4 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Российские закупки южнокорейских помад и блесков выросли на 8,5% за месяц и вчетверо за год. Помимо средств для макияжа губ российские компании ввозили из Южной Кореи средства для ухода за кожей - на 28,3 миллиона долларов. При этом за месяц импорт снизился на 17,5%, а вот за год показал рост на пятую часть. Спрос на средства для макияжа глаз сократился вдвое в месячном выражении и был в 1,5 раза выше уровня годом ранее, составив 512 тысяч долларов. Всего Россия приобрела в августе у Южной Кореи косметики на 30,5 миллиона долларов, что на четверть больше прошлогоднего августа. В результате страна была пятой по закупкам, уступая США (143,7 миллиона долларов), Китаю (120,6 миллиона), Японии (58 миллионов) и Гонконгу (48 миллионов).

