https://1prime.ru/20250916/ruda-862329641.html
Цена железной руды в мире выросла
Цена железной руды в мире выросла - 16.09.2025, ПРАЙМ
Цена железной руды в мире выросла
Цены на железную руду выросли из-за признаков роста выплавки стали в Китае в сентябре после нескольких месяцев снижения, а также благодаря сокращению поставок... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T10:41+0300
2025-09-16T10:41+0300
2025-09-16T10:41+0300
экономика
мировая экономика
китай
железная руда
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/45/763494553_0:48:3701:2129_1920x0_80_0_0_dcfe2b685f5ca4668cefa699860ca522.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Цены на железную руду выросли из-за признаков роста выплавки стали в Китае в сентябре после нескольких месяцев снижения, а также благодаря сокращению поставок руды из Бразилии, сообщает агентство Блумберг. "Цены на железную руду выросли, поскольку ежедневный объем производства стали в Китае показал признаки улучшения, в то время как поставки ее крупнейшего экспортера Бразилии замедлились", - говорится в материале агентства. Так, крупнейшие производители в Китае в начале сентября выработали 2,09 миллиона тонн стали в день, что на 7,8% больше, чем за тот же период годом ранее, приводит Блумберг данные, представленные Китайской ассоциацией чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA). Китайская статистика стала позитивным признаком после вышедших днем ранее официальных данных о снижении производства стали в августе уже третий месяц подряд, добавляет агентство. В материале также говорится еще об одном факторе, оказывающем поддержку росту цены на железную руду - замедление поставок этого сырья из Бразилии. Так, за первые десять рабочих дней сентября экспорт железной руды из страны достиг 1,53 миллиона тон, что ниже ежедневного показателя за август в 1,91 миллиона тонн и на 1,67 миллиона тонн - в сентябре прошлого года, ссылается Блумберг на данные министерства экономики страны.
https://1prime.ru/20250916/med-862326575.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/45/763494553_398:0:3301:2177_1920x0_80_0_0_8e3fdae438dc7cca0735fea6ff2ccb84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, железная руда
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, железная руда
Цена железной руды в мире выросла
Мировые цены на железную руду выросли за счет увеличения выплавки стали в Китае
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ.
Цены на железную руду выросли из-за признаков роста выплавки стали в Китае в сентябре после нескольких месяцев снижения, а также благодаря сокращению поставок руды из Бразилии, сообщает агентство Блумберг
.
"Цены на железную руду выросли, поскольку ежедневный объем производства стали в Китае показал признаки улучшения, в то время как поставки ее крупнейшего экспортера Бразилии замедлились", - говорится в материале агентства.
Так, крупнейшие производители в Китае в начале сентября выработали 2,09 миллиона тонн стали в день, что на 7,8% больше, чем за тот же период годом ранее, приводит Блумберг данные, представленные Китайской ассоциацией чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA).
Китайская статистика стала позитивным признаком после вышедших днем ранее официальных данных о снижении производства стали в августе уже третий месяц подряд, добавляет агентство.
В материале также говорится еще об одном факторе, оказывающем поддержку росту цены на железную руду - замедление поставок этого сырья из Бразилии.
Так, за первые десять рабочих дней сентября экспорт железной руды из страны достиг 1,53 миллиона тон, что ниже ежедневного показателя за август в 1,91 миллиона тонн и на 1,67 миллиона тонн - в сентябре прошлого года, ссылается Блумберг на данные министерства экономики страны.
Стоимость меди снижается во вторник утром