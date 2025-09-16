https://1prime.ru/20250916/ruda-862329641.html

Цена железной руды в мире выросла

Цена железной руды в мире выросла - 16.09.2025, ПРАЙМ

Цена железной руды в мире выросла

Цены на железную руду выросли из-за признаков роста выплавки стали в Китае в сентябре после нескольких месяцев снижения, а также благодаря сокращению поставок... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T10:41+0300

2025-09-16T10:41+0300

2025-09-16T10:41+0300

экономика

мировая экономика

китай

железная руда

https://cdnn.1prime.ru/img/76349/45/763494553_0:48:3701:2129_1920x0_80_0_0_dcfe2b685f5ca4668cefa699860ca522.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Цены на железную руду выросли из-за признаков роста выплавки стали в Китае в сентябре после нескольких месяцев снижения, а также благодаря сокращению поставок руды из Бразилии, сообщает агентство Блумберг. "Цены на железную руду выросли, поскольку ежедневный объем производства стали в Китае показал признаки улучшения, в то время как поставки ее крупнейшего экспортера Бразилии замедлились", - говорится в материале агентства. Так, крупнейшие производители в Китае в начале сентября выработали 2,09 миллиона тонн стали в день, что на 7,8% больше, чем за тот же период годом ранее, приводит Блумберг данные, представленные Китайской ассоциацией чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA). Китайская статистика стала позитивным признаком после вышедших днем ранее официальных данных о снижении производства стали в августе уже третий месяц подряд, добавляет агентство. В материале также говорится еще об одном факторе, оказывающем поддержку росту цены на железную руду - замедление поставок этого сырья из Бразилии. Так, за первые десять рабочих дней сентября экспорт железной руды из страны достиг 1,53 миллиона тон, что ниже ежедневного показателя за август в 1,91 миллиона тонн и на 1,67 миллиона тонн - в сентябре прошлого года, ссылается Блумберг на данные министерства экономики страны.

https://1prime.ru/20250916/med-862326575.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, железная руда