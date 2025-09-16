Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена железной руды в мире выросла - 16.09.2025
Цена железной руды в мире выросла
2025-09-16T10:41+0300
2025-09-16T10:41+0300
экономика
мировая экономика
китай
железная руда
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Цены на железную руду выросли из-за признаков роста выплавки стали в Китае в сентябре после нескольких месяцев снижения, а также благодаря сокращению поставок руды из Бразилии, сообщает агентство Блумберг. "Цены на железную руду выросли, поскольку ежедневный объем производства стали в Китае показал признаки улучшения, в то время как поставки ее крупнейшего экспортера Бразилии замедлились", - говорится в материале агентства. Так, крупнейшие производители в Китае в начале сентября выработали 2,09 миллиона тонн стали в день, что на 7,8% больше, чем за тот же период годом ранее, приводит Блумберг данные, представленные Китайской ассоциацией чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA). Китайская статистика стала позитивным признаком после вышедших днем ранее официальных данных о снижении производства стали в августе уже третий месяц подряд, добавляет агентство. В материале также говорится еще об одном факторе, оказывающем поддержку росту цены на железную руду - замедление поставок этого сырья из Бразилии. Так, за первые десять рабочих дней сентября экспорт железной руды из страны достиг 1,53 миллиона тон, что ниже ежедневного показателя за август в 1,91 миллиона тонн и на 1,67 миллиона тонн - в сентябре прошлого года, ссылается Блумберг на данные министерства экономики страны.
китай
мировая экономика, китай, железная руда
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, железная руда
10:41 16.09.2025
 
Цена железной руды в мире выросла

Мировые цены на железную руду выросли за счет увеличения выплавки стали в Китае

Экономика Мировая экономика КИТАЙ железная руда
 
 
