Ставка RUONIA 15 сентября снизилась до 16,76 процента
Ставка RUONIA 15 сентября снизилась до 16,76 процента
2025-09-16T14:28+0300
2025-09-16T14:28+0300
2025-09-16T14:28+0300
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 15 сентября, снизилась на 0,3 процентного пункта и составила 16,76%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 659,64 миллиардов рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
