Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русал" приступил к освоению серийного выпуска стройматериалов из алюминия - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250916/rusal-862330779.html
"Русал" приступил к освоению серийного выпуска стройматериалов из алюминия
"Русал" приступил к освоению серийного выпуска стройматериалов из алюминия - 16.09.2025, ПРАЙМ
"Русал" приступил к освоению серийного выпуска стройматериалов из алюминия
"Русал" и компания "Металл профиль" приступили к освоению серийного выпуска строительных материалов из алюминиевых сплавов, проект должен помочь в... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T11:17+0300
2025-09-16T11:17+0300
энергетика
промышленность
бизнес
русал
glencore
https://cdnn.1prime.ru/img/82955/94/829559440_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8e2a7231d1f52a4be9d24ebb474154b.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Русал" и компания "Металл профиль" приступили к освоению серийного выпуска строительных материалов из алюминиевых сплавов, проект должен помочь в удовлетворении растущего спроса на алюминиевые решения в индивидуальном жилищном строительстве, сообщил производитель крылатого металла. "Русал"... и компания "Металл профиль", российский лидер по выпуску стройматериалов из листовой стали, запустили производственный эксперимент: выпуск на мощностях строительных материалов из алюминиевых сплавов. Проект должен помочь в удовлетворении растущего спроса на алюминиевые решения в индивидуальном жилищном строительстве", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Металл Профиль" уже приступил к лабораторным и натурным испытаниям произведенной продукции из алюминия, после успешного прохождения которых сможет перейти к промышленному производству. "Русал" предоставил для проекта необходимый объем алюминиевой ленты. "Металл Профиль" в свою очередь на своем заводе в Московской области изготовила пробные партии фасадных кассет, кровли, металлочерепицы, ограждения – всего 12 позиций строительных материалов - из алюминиевой ленты, следует из сообщения. "Рост спроса на многие алюминиевые продукты, в том числе в строительной отрасли, сдерживается нехваткой производственных мощностей и предложения. В этом году алюминиевые решения начали проникать в сегмент индивидуального жилищного строительства, по некоторым позициям мы видим серьезное отставание предложения от спроса", - приводятся в релизе слова директора по развитию рынков "Русала" Евгения Васильева. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
https://1prime.ru/20250617/rusal-858572920.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82955/94/829559440_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3c007c3951547b1d26d699afdffcbabd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, русал, glencore
Энергетика, Промышленность, Бизнес, Русал, Glencore
11:17 16.09.2025
 
"Русал" приступил к освоению серийного выпуска стройматериалов из алюминия

"Русал" начал освоение серийного выпуска стройматериалов из алюминиевых сплавов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусал.
Русал. - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Русал.. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Русал" и компания "Металл профиль" приступили к освоению серийного выпуска строительных материалов из алюминиевых сплавов, проект должен помочь в удовлетворении растущего спроса на алюминиевые решения в индивидуальном жилищном строительстве, сообщил производитель крылатого металла.
"Русал"... и компания "Металл профиль", российский лидер по выпуску стройматериалов из листовой стали, запустили производственный эксперимент: выпуск на мощностях строительных материалов из алюминиевых сплавов. Проект должен помочь в удовлетворении растущего спроса на алюминиевые решения в индивидуальном жилищном строительстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Металл Профиль" уже приступил к лабораторным и натурным испытаниям произведенной продукции из алюминия, после успешного прохождения которых сможет перейти к промышленному производству.
"Русал" предоставил для проекта необходимый объем алюминиевой ленты. "Металл Профиль" в свою очередь на своем заводе в Московской области изготовила пробные партии фасадных кассет, кровли, металлочерепицы, ограждения – всего 12 позиций строительных материалов - из алюминиевой ленты, следует из сообщения.
"Рост спроса на многие алюминиевые продукты, в том числе в строительной отрасли, сдерживается нехваткой производственных мощностей и предложения. В этом году алюминиевые решения начали проникать в сегмент индивидуального жилищного строительства, по некоторым позициям мы видим серьезное отставание предложения от спроса", - приводятся в релизе слова директора по развитию рынков "Русала" Евгения Васильева.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
# РусАл - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2025
"Русал" заключил крупнейшую в России сделку по продаже углеродных единиц
17 июня, 12:56
 
ЭнергетикаПромышленностьБизнесРусалGlencore
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала