"Русал" приступил к освоению серийного выпуска стройматериалов из алюминия

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Русал" и компания "Металл профиль" приступили к освоению серийного выпуска строительных материалов из алюминиевых сплавов, проект должен помочь в удовлетворении растущего спроса на алюминиевые решения в индивидуальном жилищном строительстве, сообщил производитель крылатого металла. "Русал"... и компания "Металл профиль", российский лидер по выпуску стройматериалов из листовой стали, запустили производственный эксперимент: выпуск на мощностях строительных материалов из алюминиевых сплавов. Проект должен помочь в удовлетворении растущего спроса на алюминиевые решения в индивидуальном жилищном строительстве", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Металл Профиль" уже приступил к лабораторным и натурным испытаниям произведенной продукции из алюминия, после успешного прохождения которых сможет перейти к промышленному производству. "Русал" предоставил для проекта необходимый объем алюминиевой ленты. "Металл Профиль" в свою очередь на своем заводе в Московской области изготовила пробные партии фасадных кассет, кровли, металлочерепицы, ограждения – всего 12 позиций строительных материалов - из алюминиевой ленты, следует из сообщения. "Рост спроса на многие алюминиевые продукты, в том числе в строительной отрасли, сдерживается нехваткой производственных мощностей и предложения. В этом году алюминиевые решения начали проникать в сегмент индивидуального жилищного строительства, по некоторым позициям мы видим серьезное отставание предложения от спроса", - приводятся в релизе слова директора по развитию рынков "Русала" Евгения Васильева. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

