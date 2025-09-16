https://1prime.ru/20250916/sanktsii-862331482.html
СМИ узнали срок окончания работы G7 над текстом новых санкций против России
2025-09-16T11:35+0300
2025-09-16T11:35+0300
2025-09-16T11:35+0300
экономика
запад
рф
владимир путин
мировая экономика
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/94/838339444_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_14e2a879983e6d757ee04c2704ff3cdf.jpg
https://1prime.ru/20250916/sanktsii-862326047.html
запад
рф
Bloomberg: G7 хотят закончить работу над текстом санкций против РФ в течение 2 недель
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Чиновники стран G7 работают над новым пакетом санкций против РФ, планируют завершить работу над текстом в течение двух недель, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Чиновники G7 в настоящее время работают над новым пакетом санкций и планируют завершить текст в течение ближайших двух недель", - говорится в сообщении.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
