Эксперт оценил, могут ли арабские страны ввести санкции против Израиля

Эксперт оценил, могут ли арабские страны ввести санкции против Израиля - 16.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил, могут ли арабские страны ввести санкции против Израиля

Арабские страны вряд ли введут санкции в отношении Израиля ввиду разногласий в их позициях и стремлении ряда стран поддерживать хорошие отношения с США, заявил... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T14:04+0300

2025-09-16T14:04+0300

2025-09-16T14:04+0300

экономика

общество

израиль

мировая экономика

тель-авив

биньямин нетаньяху

АНТАКЬЯ (Турция), 16 сен - ПРАЙМ. Арабские страны вряд ли введут санкции в отношении Израиля ввиду разногласий в их позициях и стремлении ряда стран поддерживать хорошие отношения с США, заявил РИА Новости турецкий политолог и экс-глава Международной ассоциации политологов Ильтер Туран. Лидеры стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали к введению санкций против Израиля и прекращению поставок ему оружия, говорится в декларации по итогам саммита лидеров арабских и исламских стран, состоявшегося в понедельник в катарской столице Дохе. "Нет, думаю, что никакого особого влияния саммита на палестинскую проблему и переговоры по прекращению огня в Газе не будет, так как, хотя арабские и исламские страны и сходятся во мнении о необходимости осуждать атаки Израиля, позиции относительно реальных и конкретных действий против Тель-Авива различаются. Ряд стран не торопятся предпринимать шаги против Израиля, стараясь поддерживать хорошие отношения с крупными державами", - заявил Туран. "Санкций против Израиля можно было ожидать еще до проведения подобной крупной встречи в Дохе, однако этого не случилось", - отметил эксперт. По его словам, никаких военных побед арабских стран над Израилем за последние годы не было, а многие из них согласились на предложенные США "Авраамские соглашения" по нормализации отношений с Израилем, несмотря на многочисленные нарушения международного права Тель-Авивом. По его словам, Анкара находится в авангарде стран, осуждающих действия Израиля, но в то же время ввиду стремления поддерживать отношения с США не может себе позволить предпринять ряд по-настоящему серьезных мер против Тель-Авива. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в минувший вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, и назвав их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.

израиль

тель-авив

2025

Новости

общество , израиль, мировая экономика, тель-авив, биньямин нетаньяху