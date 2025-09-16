Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил, могут ли арабские страны ввести санкции против Израиля - 16.09.2025
Эксперт оценил, могут ли арабские страны ввести санкции против Израиля
Эксперт оценил, могут ли арабские страны ввести санкции против Израиля - 16.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил, могут ли арабские страны ввести санкции против Израиля
Арабские страны вряд ли введут санкции в отношении Израиля ввиду разногласий в их позициях и стремлении ряда стран поддерживать хорошие отношения с США, заявил... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T14:04+0300
2025-09-16T14:04+0300
экономика
общество
израиль
мировая экономика
тель-авив
биньямин нетаньяху
https://cdnn.1prime.ru/img/84201/52/842015227_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6559de39bcbee47d4650d44d6fd399fe.jpg
АНТАКЬЯ (Турция), 16 сен - ПРАЙМ. Арабские страны вряд ли введут санкции в отношении Израиля ввиду разногласий в их позициях и стремлении ряда стран поддерживать хорошие отношения с США, заявил РИА Новости турецкий политолог и экс-глава Международной ассоциации политологов Ильтер Туран. Лидеры стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали к введению санкций против Израиля и прекращению поставок ему оружия, говорится в декларации по итогам саммита лидеров арабских и исламских стран, состоявшегося в понедельник в катарской столице Дохе. "Нет, думаю, что никакого особого влияния саммита на палестинскую проблему и переговоры по прекращению огня в Газе не будет, так как, хотя арабские и исламские страны и сходятся во мнении о необходимости осуждать атаки Израиля, позиции относительно реальных и конкретных действий против Тель-Авива различаются. Ряд стран не торопятся предпринимать шаги против Израиля, стараясь поддерживать хорошие отношения с крупными державами", - заявил Туран. "Санкций против Израиля можно было ожидать еще до проведения подобной крупной встречи в Дохе, однако этого не случилось", - отметил эксперт. По его словам, никаких военных побед арабских стран над Израилем за последние годы не было, а многие из них согласились на предложенные США "Авраамские соглашения" по нормализации отношений с Израилем, несмотря на многочисленные нарушения международного права Тель-Авивом. По его словам, Анкара находится в авангарде стран, осуждающих действия Израиля, но в то же время ввиду стремления поддерживать отношения с США не может себе позволить предпринять ряд по-настоящему серьезных мер против Тель-Авива. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в минувший вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, и назвав их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
израиль
тель-авив
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
общество , израиль, мировая экономика, тель-авив, биньямин нетаньяху
Экономика, Общество , ИЗРАИЛЬ, Мировая экономика, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
14:04 16.09.2025
 
Эксперт оценил, могут ли арабские страны ввести санкции против Израиля

Туран: арабские страны вряд ли введут санкции против Израиля из-за разногласий

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрохожие на мосту в Тель-Авиве
Прохожие на мосту в Тель-Авиве - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Прохожие на мосту в Тель-Авиве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
АНТАКЬЯ (Турция), 16 сен - ПРАЙМ. Арабские страны вряд ли введут санкции в отношении Израиля ввиду разногласий в их позициях и стремлении ряда стран поддерживать хорошие отношения с США, заявил РИА Новости турецкий политолог и экс-глава Международной ассоциации политологов Ильтер Туран.
Лидеры стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали к введению санкций против Израиля и прекращению поставок ему оружия, говорится в декларации по итогам саммита лидеров арабских и исламских стран, состоявшегося в понедельник в катарской столице Дохе.
Нетаньяху призвал жителей Израиля готовиться к изоляции в экономике
Вчера, 16:55
Нетаньяху призвал жителей Израиля готовиться к изоляции в экономике
Вчера, 16:55
"Нет, думаю, что никакого особого влияния саммита на палестинскую проблему и переговоры по прекращению огня в Газе не будет, так как, хотя арабские и исламские страны и сходятся во мнении о необходимости осуждать атаки Израиля, позиции относительно реальных и конкретных действий против Тель-Авива различаются. Ряд стран не торопятся предпринимать шаги против Израиля, стараясь поддерживать хорошие отношения с крупными державами", - заявил Туран.
"Санкций против Израиля можно было ожидать еще до проведения подобной крупной встречи в Дохе, однако этого не случилось", - отметил эксперт. По его словам, никаких военных побед арабских стран над Израилем за последние годы не было, а многие из них согласились на предложенные США "Авраамские соглашения" по нормализации отношений с Израилем, несмотря на многочисленные нарушения международного права Тель-Авивом.
По его словам, Анкара находится в авангарде стран, осуждающих действия Израиля, но в то же время ввиду стремления поддерживать отношения с США не может себе позволить предпринять ряд по-настоящему серьезных мер против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в минувший вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара.
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, и назвав их "несчастным случаем".
В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
Израиль отверг доклад ООН о геноциде в Газе
11:06
Израиль отверг доклад ООН о геноциде в Газе
11:06
 
ЭкономикаОбществоИЗРАИЛЬМировая экономикаТель-АвивБиньямин Нетаньяху
 
 
