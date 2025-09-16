https://1prime.ru/20250916/sberbank-862334834.html

Сбербанк снизит ставки по накопительным счетам

Сбербанк снизит ставки по накопительным счетам - 16.09.2025, ПРАЙМ

Сбербанк снизит ставки по накопительным счетам

Сбербанк с 19 сентября снижает ставки по накопительным счетам, максимальная ставка по обычному накопительному счету теперь будет составлять 13,5%, выяснил... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T12:53+0300

2025-09-16T12:53+0300

2025-09-16T12:53+0300

экономика

финансы

банки

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112442_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_c2b89898169de51ea8b6d6fa7e1141f6.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 19 сентября снижает ставки по накопительным счетам, максимальная ставка по обычному накопительному счету теперь будет составлять 13,5%, выяснил корреспондент РИА Новости. "Уведомляем вас о снижении ставок по всем накопительным счетам с 19 сентября 2025 года. С подробной информацией по условиям вы можете ознакомиться ниже", - говорится в сообщении банка. Согласно данным кредитной организации, максимальная ставка по обычному накопительному счету снижается до 13,5% с 14%, приветственная надбавка - до 4,5% с 5%. Максимальная ставка по накопительному счету "Премьер" снижается до 14% с 14,5%, приветственная надбавка до 5% с 5,5%. Максимальная ставка по продукту "Ваш Накопительный счет" снижается до 16,5% с 17%. Также меняются условия по накопительному счету "Молодежный" - максимальная ставка снизится до 13,5% с 14%, а приветственная надбавка - до 4,5% с 5%. По накопительному счету "Доступная выгода" максимальная ставка снизится до 13,5%. Максимальная ставка по накопительному счету "Рядом" снизится до 13,5%, а приветственная надбавка - до 4,5%. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.

https://1prime.ru/20250916/mosbirzha-862330153.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сбербанк