ЦБ продолжит совершенствование программы долгосрочных сбережений

2025-09-16T14:39+0300

экономика

россия

банк россии

финансы

нпо

нпф

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России совместно с правительством РФ продолжит совершенствование и развитие программы долгосрочных сбережений (ПДС), говорится в "Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027 и 2028 годов". "Будет продолжено совершенствование и развитие ПДС, которая позволяет гражданам получать ежемесячный дополнительный доход в будущем, в том числе после прекращения трудовой деятельности, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Банк России совместно с правительством Российской Федерации продолжит принимать меры, направленные на привлечение граждан к участию в ПДС", - говорится в документе. Важным фактором дальнейшего развития как ПДС, так и негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) является более активное участие работодателей в формировании корпоративных программ НПО и софинансировании взносов работников по договору долгосрочных сбережений с НПФ, что будет способствовать привлечению в ПДС и НПО большего числа работающих граждан, у которых при участии работодателей будет формироваться дополнительный доход к будущей пенсии. На средства, внесенные на ИИС третьего типа, в ПДС и НПО, распространяется налоговый вычет по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Данный налоговый вычет предоставляется в размере расходов физического лица на формирование долгосрочных сбережений (в совокупности не более 400 тысяч рублей в год), а также в размере доходов, полученных по ИИС третьего типа. "Планируется проработать распространение льготы, существующей для работодателей, участвующих в формировании накоплений своих сотрудников в системе НПО, на ПДС, а также налогового вычета на долгосрочные сбережения на долгосрочные договоры страхования жизни. Кроме того, проектируемый налоговый вычет по долгосрочным сбережениям на семью с детьми станет стимулом к формированию семейных сбережений", - говорится в документе. Российские граждане заключили более 6 миллионов договоров в рамках программы долгосрочных сбережений, объем вложений составляет уже 450 миллиардов рублей, говорил в начале сентября директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.

