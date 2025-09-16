https://1prime.ru/20250916/scheta-862341643.html

Украинскому бизнесмену из дела об убийстве Кивы заблокировали счета

Украинскому бизнесмену из дела об убийстве Кивы заблокировали счета - 16.09.2025, ПРАЙМ

Украинскому бизнесмену из дела об убийстве Кивы заблокировали счета

Российские налоговики заблокировали банковские счета ИП украинского бизнесмена Араика Амирханяна, который арестован по делу об убийстве бывшего депутата... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T15:32+0300

2025-09-16T15:32+0300

2025-09-16T15:32+0300

экономика

россия

финансы

украина

сбу

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74c6d6a788f067f28cc0a519a5aaf423.jpg

МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Российские налоговики заблокировали банковские счета ИП украинского бизнесмена Араика Амирханяна, который арестован по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье, следует из материалов сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным сервиса, налоговая 11 августа вынесла четыре постановления о приостановке операций по банковским счетам индивидуального предпринимателя Амирханяна. Причиной стало "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления". Как указано на сервисе, Амирханян зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в июне 2023 года, в качестве его основного вида деятельности указана "аренда и лизинг грузовых транспортных средств". ИП является действующим. Ранее РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "БИР-Аналитик" и материалы приставов сообщало, что бизнесмен Амирханян является единственным учредителем подмосковной фирмы, которая накопила в России долги на 85 миллионов рублей, в том числе по налогам. При этом с августа 2022 года фирма находится в стадии банкротства, а ее счета под арестом. Взыскание по большей части производств уже прекращено по пункту 7 части 1 статьи 47 (из-за банкротства). Ранее источник, знакомый с расследованием дела об убийстве Кивы, сообщил РИА Новости, что суд в Подмосковье арестовал Амирханяна в рамках дела об убийстве украинского экс-депутата. При этом Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки. Также РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти сообщало, что бизнесмена Амирханяна уже пять лет разыскивают на Украине: в 2020 году СБУ объявила его в розыск по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере или совершенном группой лиц. Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".

https://1prime.ru/20250812/fns-860615648.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, украина, сбу