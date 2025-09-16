Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шойгу отметил интенсивность контактов между Россией и Ираком по ряду тем - 16.09.2025
Шойгу отметил интенсивность контактов между Россией и Ираком по ряду тем
БАГДАД, 16 сен - ПРАЙМ. Контакты между Россией и Ираком становятся всё интенсивнее, обсуждаются вопросы бизнеса, экономики, транспорта, военного и военно-технического сотрудничества, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак."Контакты становятся всё интенсивнее, и они разнонаправленные. Это касается и бизнеса, и экономики, и транспорта. Военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Шойгу в ходе краткой беседы в аэропорту Багдада с заместителем советника премьер-министра Ирака по нацбезопасности Али Насером."Несмотря на сжатый срок подготовки этого визита, он очень насыщенный. Вся программа, которую мы предполагали, надеюсь, будет выполнена. Нам есть что обсудить. Надеюсь, сегодня будет хороший конструктивный разговор", - сообщил секретарь СБ РФ."Наши страны связывают очень долгие исторические отношения, и это одна из причин, почему наш диалог такой интенсивный и плодотворный", - сказал в свою очередь Насер.
Политика, РОССИЯ, ИРАК, Сергей Шойгу
08:15 16.09.2025 (обновлено: 08:38 16.09.2025)
 
Шойгу отметил интенсивность контактов между Россией и Ираком по ряду тем

Шойгу: контакты РФ и Ирака по экономике и военному сотрудничеству стали интенсивнее

Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности. Архивное фото
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
БАГДАД, 16 сен - ПРАЙМ. Контакты между Россией и Ираком становятся всё интенсивнее, обсуждаются вопросы бизнеса, экономики, транспорта, военного и военно-технического сотрудничества, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак.
"Контакты становятся всё интенсивнее, и они разнонаправленные. Это касается и бизнеса, и экономики, и транспорта. Военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Шойгу в ходе краткой беседы в аэропорту Багдада с заместителем советника премьер-министра Ирака по нацбезопасности Али Насером.
"Несмотря на сжатый срок подготовки этого визита, он очень насыщенный. Вся программа, которую мы предполагали, надеюсь, будет выполнена. Нам есть что обсудить. Надеюсь, сегодня будет хороший конструктивный разговор", - сообщил секретарь СБ РФ.
"Наши страны связывают очень долгие исторические отношения, и это одна из причин, почему наш диалог такой интенсивный и плодотворный", - сказал в свою очередь Насер.
Политика РОССИЯ ИРАК Сергей Шойгу
 
 
