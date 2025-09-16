https://1prime.ru/20250916/siyyarto-862352906.html

Глава МИД Венгрии раскритиковал президентов Финляндии и Латвии

Глава МИД Венгрии раскритиковал президентов Финляндии и Латвии

БУДАПЕШТ, 16 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал президентов Финляндии и Латвии Александра Стубба и Эдгарса Ринкевичса, призвавших Будапешт отказаться от закупки нефти в РФ, заявив, что те забыли о географическом положении Венгрии, которая не имеет выхода к морю. Ранее во вторник Стубб и Ринкевичс призвали все страны ЕС отказаться от закупок российской нефти, приведя в пример свои страны. "Есть некая особенная прелесть в том, что страны Балтии и Северной Европы, имеющие выход к морю, рассказывают нам о том, как успешно они отказались от российских источников энергии. Они забывают об одной "очень маленькой детали": мы – страна, не имеющая выхода к морю, у нас нет побережья, где мы могли бы быстро построить терминал СПГ или нефтеперерабатывающий завод", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Министр назвал удивительным то, что президенты европейских стран "не способны понять, что географическое положение каждой страны определяет, где она может покупать энергоносители", поскольку "можно мечтать о покупке газа и нефти там, где нет трубопроводов, но мечтами нельзя отапливать дом, греть воду или снабжать завод". "Все президенты стран Северной Европы и Балтии могут быть уверены в одном: наша задача – обеспечить энергоснабжение Венгрии, мы не откажемся от нашей энергетической безопасности и гарантируем энергоснабжение венгерского народа и венгерских компаний", - подчеркнул Сийярто. В начале мая Еврокомиссия опубликовала свое предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо, до конца 2027 года. Венгрия и Словакия раскритиковали такие планы ЕК. В июле венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявлял, что Венгрия и Словакия сообща продолжат работать над возможностью сохранить импорт нефти и газа из России. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

