В Словакии оппозиция призвала к забастовке - 16.09.2025
Политика
В Словакии оппозиция призвала к забастовке
В Словакии оппозиция призвала к забастовке
2025-09-16T23:16+0300
2025-09-16T23:16+0300
политика
мировая экономика
словакия
роберт фицо
общество
словакия
мировая экономика, словакия, роберт фицо, общество
Политика, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Общество
23:16 16.09.2025
 
В Словакии оппозиция призвала к забастовке

В Словакии оппозиция призвала к забастовке из-за планов властей увеличить налоги

Президентский дворец в Братиславе, Словакия
Президентский дворец в Братиславе, Словакия
Президентский дворец в Братиславе, Словакия. Архивное фото
© fotolia.com / PHB.cz
БРАТИСЛАВА, 16 сен - ПРАЙМ. Глава представленной в словацком парламенте оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") Бранислав Грёлинг призвал провести в республике всеобщую забастовку из-за планов властей увеличить налоговую и социальную нагрузку на бизнес и население.
Во вторник в Братиславе перед зданием правительства состоялся протест против непопулярных предложений словацких властей, среди которых увеличение НДС, налога с прибыли физических лиц, "заморозка" зарплат некоторых категорий бюджетников и рост социальных отчислений, которые в бюджет делают индивидуальные предприниматели.
"Мы должны 17 ноября объявить всеобщую забастовку. Мы обратимся ко всем, к большим фирмам, к маленьким фирмам, к индивидуальным предпринимателям, к работникам, обратимся к школам и университетам, чтобы 17 ноября, когда мы встретимся на площадях, они (власти - ред.) почувствовали одну массивную всеобщую забастовку", - сказал Грёлинг, выступая на митинге во вторник.
Словакия 17 ноября отмечает День борьбы за свободу и демократию, который является один из главных государственных праздников в стране. Власти предлагают сделать этот день рабочим в рамках мер по консолидации бюджета.
Митинг проходил под лозунгом "Против обнищания!", к которому, по мнению оппозиции, ведет граждан Словакии правительство Роберта Фицо. Протесты были анонсированы не только в Братиславе, но еще в 15 словацких городах.
Ранее в сентябре министр финансов Словакии Ладислав Каменицкий представил ряд мер для консолидации бюджета. По его словам, если республика их не примет, то ей грозит высокий дефицит бюджета, увеличение госдолга, ухудшение международных рейтингов, давление на повышение ставок по ипотеке и сокращение расходов на социальную сферу и здравоохранение. Министр финансов Словакии представил более 20 мер, которые должны привлечь в бюджет страны дополнительно 2,7 миллиарда евро. Предполагается, что министерства примут меры для сокращения своих расходов и откажутся от покупок, которые не являются приоритетными. Государство также планирует "заморозить" заработные платы чиновникам, полицейским, военным и пожарным, а также увеличить налог с прибыли физических лиц, доход которых превышает 44 тысячи евро в год. Обсуждается также увеличение НДС на товары с повышенным содержанием сахара и соли, что приведет к подорожанию сладостей, сладких безалкогольных напитков, чипсов и других продуктов.
Кроме этого, рассматривается возможность сделать рабочими три праздничных дня и разрешить торговлю по государственным праздникам, которая в настоящее время в Словакии запрещена. Для индивидуальных предпринимателей также предлагается увеличить минимальные социальные взносы, которые они делают в бюджет государства, платить их будут и те, кто ранее от этой обязанности был освобожден.
Словацкая оппозиция представленные правительством предложения подвергла острой критике, заявив, что данные меры негативно отразятся на жизни простых граждан и мелких предпринимателей, почти никак не затронув тех, кто зарабатывает в республике выше среднего. В оппозиционной партии Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") назвали предложения кабмина целенаправленной ликвидацией мелких предпринимателей в Словакии.
