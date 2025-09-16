https://1prime.ru/20250916/smi-862323901.html
СМИ: условия соглашения США и Китая по будущему TikTok схожи
СМИ: условия соглашения США и Китая по будущему TikTok схожи
2025-09-16T06:34+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
кнр
дональд трамп
си цзиньпин
скотт бессент
tiktok
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Условия предварительного соглашения США и Китая по будущему соцсети TikTok в Штатах схожи с теми, которые США рассматривали в апреле, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновника Белого дома.
Ранее глава американского минфина Скотт Бессент сообщил, что США и Китай достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok. В свою очередь президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ходе запланированного на пятницу разговора с председателем КНР Си Цзиньпином намерен получить подтверждение условий сделки по будущему социальной сети TikTok в США
"Если оба лидера (Дональд Трамп и Си Цзиньпин – ред.) согласятся, то условия будут схожи с предложением, которое США рассматривали в апреле… В рамках этого предложения консорциум инвесторов получит долю в TikTok", - пишет издание.
В то же время оно отмечает, что инвестиционная фирма Blackstone, которая ранее претендовала на участие в этом консорциуме, уже не обсуждается в рамках потенциальной сделки.
СМИ: условия соглашения США и Китая по будущему TikTok схожи
