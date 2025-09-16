Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова сотрудничать с Ираком по всем направлениям ВТС - 16.09.2025
Россия готова сотрудничать с Ираком по всем направлениям ВТС
Москва готова взаимодействовать с Багдадом по всем направлениям военно-технического сотрудничества, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на... | 16.09.2025, ПРАЙМ
БАГДАД, 16 сен – ПРАЙМ. Москва готова взаимодействовать с Багдадом по всем направлениям военно-технического сотрудничества, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Ирака Сабитом Аббаси. "Готовы взаимодействовать по всем направлениям, включая поставку современных вооружений и военной техники", - сказал Шойгу. "Готовы предложить иракской стороне самые современные образцы вооружений и военной техники российского производства, подтвердивших свои тактико-технические характеристики в реальных боевых условиях СВО", - заявил он. "В отличие от других крупных игроков, Россия предлагает иностранным партнерам оборонные решения более широкого спектра в части ПВО и ракетных технологий, в том числе для авиационной и военно-морской техники, что позволяет усилить оборонный потенциал и позиции в регионе", - сообщил секретарь СБ РФ.
23:55 16.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
В Китае назвали законным сотрудничество с Россией в торговле и энергетике
15 сентября
