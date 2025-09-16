https://1prime.ru/20250916/sotrudnichestvo-862365149.html
Россия готова сотрудничать с Ираком по всем направлениям ВТС
Россия готова сотрудничать с Ираком по всем направлениям ВТС - 16.09.2025, ПРАЙМ
Россия готова сотрудничать с Ираком по всем направлениям ВТС
Москва готова взаимодействовать с Багдадом по всем направлениям военно-технического сотрудничества, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T23:55+0300
2025-09-16T23:55+0300
2025-09-16T23:55+0300
экономика
россия
рф
москва
багдад
сергей шойгу
ирак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
БАГДАД, 16 сен – ПРАЙМ. Москва готова взаимодействовать с Багдадом по всем направлениям военно-технического сотрудничества, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Ирака Сабитом Аббаси. "Готовы взаимодействовать по всем направлениям, включая поставку современных вооружений и военной техники", - сказал Шойгу. "Готовы предложить иракской стороне самые современные образцы вооружений и военной техники российского производства, подтвердивших свои тактико-технические характеристики в реальных боевых условиях СВО", - заявил он. "В отличие от других крупных игроков, Россия предлагает иностранным партнерам оборонные решения более широкого спектра в части ПВО и ракетных технологий, в том числе для авиационной и военно-морской техники, что позволяет усилить оборонный потенциал и позиции в регионе", - сообщил секретарь СБ РФ.
https://1prime.ru/20250915/kitay-862292489.html
рф
москва
багдад
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, москва, багдад, сергей шойгу, ирак
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, БАГДАД, Сергей Шойгу, ИРАК
Россия готова сотрудничать с Ираком по всем направлениям ВТС
Шойгу рассказал, что Россия готова сотрудничать с Ираком по всем направлениям ВТС