Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине, сообщают СМИ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву по 500 миллионов долларов за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "(Заместитель главы Пентагона – ред.) Элбридж Колби одобрил две партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием Prioritized Ukraine Requirements List", - говорится в сообщении агентства. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
20:26 16.09.2025
 
Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине, сообщают СМИ

Reuters: Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине по $500 млн за счет стран НАТО

© CC BY 2.0 / Wiyre MediaПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Пентагон, США. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Wiyre Media
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву по 500 миллионов долларов за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"(Заместитель главы Пентагона – ред.) Элбридж Колби одобрил две партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием Prioritized Ukraine Requirements List", - говорится в сообщении агентства.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
