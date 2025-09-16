Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине, сообщают СМИ

https://1prime.ru/20250916/ssha-862355682.html
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву по 500 миллионов долларов за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "(Заместитель главы Пентагона – ред.) Элбридж Колби одобрил две партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием Prioritized Ukraine Requirements List", - говорится в сообщении агентства. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
