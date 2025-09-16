Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США власти будут добиваться смертной казни обвиняемого в убийстве Кирка - 16.09.2025
В США власти будут добиваться смертной казни обвиняемого в убийстве Кирка
2025-09-16T21:44+0300
2025-09-16T21:44+0300
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - ПРАЙМ. Окружной прокурор в американском штате Юта Джеффри Грей подтвердил, что власти США будут добиваться на суде смертного приговора для обвиняемого в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "После пресс-конференции я подаю уведомление о намерении добиваться смертной казни. Я отношусь к этому решению со всей серьезностью, это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления", - объявил он журналистам.
21:44 16.09.2025
 
© Jeffrey PhelpsАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
© Jeffrey Phelps
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - ПРАЙМ. Окружной прокурор в американском штате Юта Джеффри Грей подтвердил, что власти США будут добиваться на суде смертного приговора для обвиняемого в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
"После пресс-конференции я подаю уведомление о намерении добиваться смертной казни. Я отношусь к этому решению со всей серьезностью, это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления", - объявил он журналистам.
Песков прокомментировал убийство политика Кирка в США
