https://1prime.ru/20250916/ssha-862360971.html
В США власти будут добиваться смертной казни обвиняемого в убийстве Кирка
В США власти будут добиваться смертной казни обвиняемого в убийстве Кирка - 16.09.2025, ПРАЙМ
В США власти будут добиваться смертной казни обвиняемого в убийстве Кирка
Окружной прокурор в американском штате Юта Джеффри Грей подтвердил, что власти США будут добиваться на суде смертного приговора для обвиняемого в убийстве... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T21:44+0300
2025-09-16T21:44+0300
2025-09-16T21:44+0300
политика
общество
бизнес
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862097078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_65152030b2b359b3777d3d2a7e5e72f6.jpg
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - ПРАЙМ. Окружной прокурор в американском штате Юта Джеффри Грей подтвердил, что власти США будут добиваться на суде смертного приговора для обвиняемого в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "После пресс-конференции я подаю уведомление о намерении добиваться смертной казни. Я отношусь к этому решению со всей серьезностью, это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления", - объявил он журналистам.
https://1prime.ru/20250914/peskov-862261862.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862097078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e6daa3ef3e668b048efb5eb0664cb5b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, сша
Политика, Общество , Бизнес, США
В США власти будут добиваться смертной казни обвиняемого в убийстве Кирка
Грей: власти будут добиваться смертной казни обвиняемого в убийстве политика Кирка
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - ПРАЙМ. Окружной прокурор в американском штате Юта Джеффри Грей подтвердил, что власти США будут добиваться на суде смертного приговора для обвиняемого в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
"После пресс-конференции я подаю уведомление о намерении добиваться смертной казни. Я отношусь к этому решению со всей серьезностью, это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления", - объявил он журналистам.
Песков прокомментировал убийство политика Кирка в США