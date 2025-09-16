Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил мотив преступления - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250916/ssha-862362307.html
Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил мотив преступления
Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил мотив преступления - 16.09.2025, ПРАЙМ
Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил мотив преступления
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон объяснил мотив преступления в том числе тем, что активист распространял "слишком много ненависти", сообщил... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T22:36+0300
2025-09-16T22:36+0300
происшествия
общество
украина
сша
дональд трамп
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861738919_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08e7abb23c7746809ef3f5304fc4de63.jpg
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - ПРАЙМ. Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон объяснил мотив преступления в том числе тем, что активист распространял "слишком много ненависти", сообщил прокурор округа Юта Джеффри Грей. "Когда его спросили, почему он это сделал, Робинсон объяснил, что вокруг слишком много зла, а этот парень, Чарли Кирк, распространяет слишком много ненависти", – сказал Грей в ходе пресс-конференции. Соответствующее признание Робинсон сделал родителям, не силовикам. Сам обвиняемый, как сообщали власти штата, не сотрудничает со следствием и не признает вины. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://1prime.ru/20250916/ssha-862360971.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861738919_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d89285efaa620aca3fcfd353f4211a59.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, сша, дональд трамп, цру
Происшествия, Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп, ЦРУ
22:36 16.09.2025
 
Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил мотив преступления

Обвиняемый в убийстве Кирка Робинсон объяснил, почему совершил преступление

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Наручники. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - ПРАЙМ. Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон объяснил мотив преступления в том числе тем, что активист распространял "слишком много ненависти", сообщил прокурор округа Юта Джеффри Грей.
"Когда его спросили, почему он это сделал, Робинсон объяснил, что вокруг слишком много зла, а этот парень, Чарли Кирк, распространяет слишком много ненависти", – сказал Грей в ходе пресс-конференции.
Соответствующее признание Робинсон сделал родителям, не силовикам. Сам обвиняемый, как сообщали власти штата, не сотрудничает со следствием и не признает вины.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Американский политик Чарли Кирк
В США власти будут добиваться смертной казни обвиняемого в убийстве Кирка
21:44
 
ПроисшествияОбществоУКРАИНАСШАДональд ТрампЦРУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала