США одобрили возможную продажу Нидерландам 232 управляемых ракет

2025-09-16T23:29+0300

вооружения

ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам 232 управляемых ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AMRAAM и восьми сопутствующих секций наведения на 570 миллионов долларов, сообщил Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Нидерландов (232 - ред.) усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM и сопутствующего оборудования (восьми секций - ред.) на сумму около 570 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона. Пентагон утверждает, что потенциальная продажа будет способствовать "достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по НАТО".

