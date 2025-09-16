Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-16T23:29+0300
2025-09-16T23:29+0300
вооружения
нидерланды
сша
нато
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам 232 управляемых ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AMRAAM и восьми сопутствующих секций наведения на 570 миллионов долларов, сообщил Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Нидерландов (232 - ред.) усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM и сопутствующего оборудования (восьми секций - ред.) на сумму около 570 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона. Пентагон утверждает, что потенциальная продажа будет способствовать "достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по НАТО".
нидерланды
сша
нидерланды, сша, нато
Вооружения, НИДЕРЛАНДЫ, США, НАТО
23:29 16.09.2025
 
США одобрили возможную продажу Нидерландам 232 управляемых ракет

Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам 232 ракет на 570 млн долларов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам 232 управляемых ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AMRAAM и восьми сопутствующих секций наведения на 570 миллионов долларов, сообщил Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Нидерландов (232 - ред.) усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM и сопутствующего оборудования (восьми секций - ред.) на сумму около 570 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона.
Пентагон утверждает, что потенциальная продажа будет способствовать "достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по НАТО".
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине, сообщают СМИ
Вчера, 20:26
 
ВооруженияНИДЕРЛАНДЫСШАНАТО
 
 
