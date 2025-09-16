https://1prime.ru/20250916/stubb-862322605.html
В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России
В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России
МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ. Россия внесла значительный вклад в развитие европейской культуры, однако президент Финляндии Александр Стубб утверждает обратное, заявил американский журналист Томас Фази в социальной сети X.Так он прокомментировал высказывание политика о "никак не исчезающей империалистической ДНК" России.“Это за гранью шуток. Здесь похожий на психопата лидер страны, единственным вкладом в развитие человечества которой можно назвать Nokia 3310, пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди”, — отметил Фази.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону четко заявил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, так как это не имеет никакого смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто запугивают своих граждан предполагаемой российской угрозой, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
