В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России - 16.09.2025, ПРАЙМ
В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России
В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России - 16.09.2025, ПРАЙМ
В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России
Россия внесла значительный вклад в развитие европейской культуры, однако президент Финляндии Александр Стубб утверждает обратное, заявил американский журналист... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T05:20+0300
2025-09-16T05:20+0300
финляндия
москва
владимир путин
такер карлсон
нато
nokia
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg
МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ. Россия внесла значительный вклад в развитие европейской культуры, однако президент Финляндии Александр Стубб утверждает обратное, заявил американский журналист Томас Фази в социальной сети X.Так он прокомментировал высказывание политика о "никак не исчезающей империалистической ДНК" России."Это за гранью шуток. Здесь похожий на психопата лидер страны, единственным вкладом в развитие человечества которой можно назвать Nokia 3310, пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди", — отметил Фази.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону четко заявил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, так как это не имеет никакого смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто запугивают своих граждан предполагаемой российской угрозой, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
финляндия
москва
финляндия, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, nokia
ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Nokia
05:20 16.09.2025
 
В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России

Журналист Томас Фази: Стубб не прав в высказываниях о России

© yle.fiПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© yle.fi
МОСКВА, 16 августа — ПРАЙМ. Россия внесла значительный вклад в развитие европейской культуры, однако президент Финляндии Александр Стубб утверждает обратное, заявил американский журналист Томас Фази в социальной сети X.
Так он прокомментировал высказывание политика о "никак не исчезающей империалистической ДНК" России.
“Это за гранью шуток. Здесь похожий на психопата лидер страны, единственным вкладом в развитие человечества которой можно назвать Nokia 3310, пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди”, — отметил Фази.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону четко заявил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, так как это не имеет никакого смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто запугивают своих граждан предполагаемой российской угрозой, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
ФИНЛЯНДИЯМОСКВАВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОNokia
 
 
