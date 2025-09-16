https://1prime.ru/20250916/sud-862332793.html

Структуры Linde просят суд Петербурга пересмотреть спор с "Русхимальянсом"

Структуры Linde просят суд Петербурга пересмотреть спор с "Русхимальянсом" - 16.09.2025, ПРАЙМ

Структуры Linde просят суд Петербурга пересмотреть спор с "Русхимальянсом"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 ноября рассмотрит заявление структур немецкой инжиниринговой компании Linde о пересмотре по новым... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T12:01+0300

2025-09-16T12:01+0300

2025-09-16T12:01+0300

суд

бизнес

санкт-петербург

ленинградская область

русхимальянс

linde

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_4f666d72db902a4748fea0d87748f677.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 ноября рассмотрит заявление структур немецкой инжиниринговой компании Linde о пересмотре по новым обстоятельствам решения по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", о взыскании более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей (в сумме – около 96 миллиардов рублей по текущему курсу), следует из материалов дела. "В материалы дела от ответчиков поступило заявление о пересмотре решения суда по новым обстоятельствам... Судебное заседание назначить на 10 ноября 2025 года на 13 час. 00 мин", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга на портале "Электронное правосудие". Согласно решению арбитражного суда Петербурга от 28 октября 2024 года, по иску "Русхимальянса" с немецкой Linde GmbH, ее поручителя - материнской ирландской Linde PLC, британских Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Russia UK Limited, а также нидерландской Linde Holdings Netherlands №3 B.V. в пользу "Русхимальянса" солидарно взыскиваются убытки, включающие более 651,9 миллиона евро неотработанного аванса, более 30,3 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта, а также около 17,8 миллиона евро и около 381 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд также удовлетворил требование истца об обращении взыскания на доли и акции Linde GmbH и Linde UK Holdings №2 Limited в нескольких российских компаниях. Это решение суда первой инстанции в феврале 2025 года оставил в силе Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, а в сентябре 2025 года – арбитражный суд Северо-Западного округа, отмечается в материалах дела. Этот спор вытекает из контракта от 9 сентября 2021 года стоимостью около 4,9 миллиарда евро на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Контракт был заключен "Русхимальянсом" как заказчиком с консорциумом из Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). Вторая компания добровольно вернула неотработанный аванс в размере более 76,3 миллиона евро. "Русхимальянс" в 2021 году заключил два контракта с консорциумом Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис". По контракту от 7 июля стоимостью 5,9 миллиарда евро подрядчики должны были построить в том же месте газоперерабатывающий завод в составе того же комплекса переработки этансодержащего газа. Однако Linde прекратила исполнение своих обязательств в мае 2022 года со ссылкой на санкции Евросоюза, которыми были запрещены поставки в Россию необходимого оборудования. Ранее в феврале-сентябре 2024 года суды по иску "Русхимальянса" взыскали со структур Linde более 692,9 миллиона евро задолженности по июльскому контракту и около 44,5 миллиарда рублей убытков. Кроме того, в том деле суды обратили взыскание на акции и доли ответчиков в нескольких российских компаниях – АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", ООО "Линде Инжиниринг Рус" и других – путем реализации в рамках исполнительного производства.

https://1prime.ru/20250914/sledstvie-862263584.html

https://1prime.ru/20250915/sud-862299064.html

санкт-петербург

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, бизнес, санкт-петербург, ленинградская область, русхимальянс, linde, газпром