В Москве студента, обманувшего священника, осудили за мошенничество
В Москве студента, обманувшего священника, осудили за мошенничество - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Москве студента, обманувшего священника, осудили за мошенничество
Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии студента за мошенничество в отношении священника, сообщили РИА Новости в суде.
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии студента за мошенничество в отношении священника, сообщили РИА Новости в суде. "Барбаков Эдуард Эдуардович признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. Потерпевшим по делу признан священнослужитель. Обвиняемый, который раньше находился под домашним арестом, взят под стражу в зале суда.
