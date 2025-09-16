Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве студента, обманувшего священника, осудили за мошенничество - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250916/sud-862335760.html
В Москве студента, обманувшего священника, осудили за мошенничество
В Москве студента, обманувшего священника, осудили за мошенничество - 16.09.2025, ПРАЙМ
В Москве студента, обманувшего священника, осудили за мошенничество
Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии студента за мошенничество в отношении священника, сообщили РИА Новости в суде. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T13:20+0300
2025-09-16T13:20+0300
общество
москва
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии студента за мошенничество в отношении священника, сообщили РИА Новости в суде. "Барбаков Эдуард Эдуардович признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. Потерпевшим по делу признан священнослужитель. Обвиняемый, который раньше находился под домашним арестом, взят под стражу в зале суда.
https://1prime.ru/20250914/sud-862275427.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_36:0:1463:1070_1920x0_80_0_0_e8ac27975cb515da3f83dd1701231448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва, суд
Общество , МОСКВА, суд
13:20 16.09.2025
 
В Москве студента, обманувшего священника, осудили за мошенничество

Суд Москвы приговорил к 6 годам колонии студента за обман священника

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
%Суд. Архивное фото
© fotolia.com / Sebastian Duda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии студента за мошенничество в отношении священника, сообщили РИА Новости в суде.
"Барбаков Эдуард Эдуардович признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.
Потерпевшим по делу признан священнослужитель.
Обвиняемый, который раньше находился под домашним арестом, взят под стражу в зале суда.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Семья из Москвы подала в суд на производителя постельного белья Togas
14 сентября, 20:43
 
ОбществоМОСКВАсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала