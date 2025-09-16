Студии Голливуда подали в суд на китайский стартап

https://1prime.ru/20250916/sud-862354857.html
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компании Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский стартап в области искусственного интеллекта MiniMax, обвинив компанию в краже интеллектуальной собственности, передает агентство Блумберг со ссылкой на иск. "В иске, поданном во вторник в окружной суд Лос-Анджелеса, Disney и остальные истцы утверждают, что MiniMax "полностью игнорирует закон США об авторском праве и распоряжается чужими персонажами, защищенными авторским правом, как собственными", - сообщается на сайте агентства. По данным Блумберг, компания, основанная в 2021 году, создала несколько моделей генеративного искусственного интеллекта, которые использует в своих приложениях, например, редакторе видео и изображений Hailuo AI. Он предлагает пользователям изображения и видео с участием персонажей, защищенных авторским правом, из библиотек киностудий. Как утверждают истцы, они просили MiniMax прекратить использование их работ без разрешения, но никакого результата не последовало.
