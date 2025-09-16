https://1prime.ru/20250916/sud-862354857.html

Студии Голливуда подали в суд на китайский стартап

Студии Голливуда подали в суд на китайский стартап - 16.09.2025, ПРАЙМ

Студии Голливуда подали в суд на китайский стартап

Компании Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский стартап в области искусственного интеллекта MiniMax, обвинив компанию в краже... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T20:01+0300

2025-09-16T20:01+0300

2025-09-16T20:01+0300

технологии

бизнес

мировая экономика

сша

disney

https://cdnn.1prime.ru/img/82821/13/828211304_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f909e0c290b2d2d9562b58bac8079237.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компании Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский стартап в области искусственного интеллекта MiniMax, обвинив компанию в краже интеллектуальной собственности, передает агентство Блумберг со ссылкой на иск. "В иске, поданном во вторник в окружной суд Лос-Анджелеса, Disney и остальные истцы утверждают, что MiniMax "полностью игнорирует закон США об авторском праве и распоряжается чужими персонажами, защищенными авторским правом, как собственными", - сообщается на сайте агентства. По данным Блумберг, компания, основанная в 2021 году, создала несколько моделей генеративного искусственного интеллекта, которые использует в своих приложениях, например, редакторе видео и изображений Hailuo AI. Он предлагает пользователям изображения и видео с участием персонажей, защищенных авторским правом, из библиотек киностудий. Как утверждают истцы, они просили MiniMax прекратить использование их работ без разрешения, но никакого результата не последовало.

https://1prime.ru/20250916/bezopasnost-862354172.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, мировая экономика, сша, disney