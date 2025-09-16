Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Студии Голливуда подали в суд на китайский стартап - 16.09.2025
Студии Голливуда подали в суд на китайский стартап
Компании Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский стартап в области искусственного интеллекта MiniMax, обвинив компанию в краже... | 16.09.2025
технологии
бизнес
мировая экономика
сша
disney
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компании Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский стартап в области искусственного интеллекта MiniMax, обвинив компанию в краже интеллектуальной собственности, передает агентство Блумберг со ссылкой на иск. "В иске, поданном во вторник в окружной суд Лос-Анджелеса, Disney и остальные истцы утверждают, что MiniMax "полностью игнорирует закон США об авторском праве и распоряжается чужими персонажами, защищенными авторским правом, как собственными", - сообщается на сайте агентства. По данным Блумберг, компания, основанная в 2021 году, создала несколько моделей генеративного искусственного интеллекта, которые использует в своих приложениях, например, редакторе видео и изображений Hailuo AI. Он предлагает пользователям изображения и видео с участием персонажей, защищенных авторским правом, из библиотек киностудий. Как утверждают истцы, они просили MiniMax прекратить использование их работ без разрешения, но никакого результата не последовало.
сша
технологии, бизнес, мировая экономика, сша, disney
Технологии, Бизнес, Мировая экономика, США, Disney
20:01 16.09.2025
 
Студии Голливуда подали в суд на китайский стартап

Disney, Universal и Warner Bros подали в суд на китайский стартап

© flickr.com / architekt2Логотип студия Disney
Логотип студия Disney - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Логотип студия Disney. Архивное фото
© flickr.com / architekt2
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компании Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский стартап в области искусственного интеллекта MiniMax, обвинив компанию в краже интеллектуальной собственности, передает агентство Блумберг со ссылкой на иск.
"В иске, поданном во вторник в окружной суд Лос-Анджелеса, Disney и остальные истцы утверждают, что MiniMax "полностью игнорирует закон США об авторском праве и распоряжается чужими персонажами, защищенными авторским правом, как собственными", - сообщается на сайте агентства.
По данным Блумберг, компания, основанная в 2021 году, создала несколько моделей генеративного искусственного интеллекта, которые использует в своих приложениях, например, редакторе видео и изображений Hailuo AI. Он предлагает пользователям изображения и видео с участием персонажей, защищенных авторским правом, из библиотек киностудий.
Как утверждают истцы, они просили MiniMax прекратить использование их работ без разрешения, но никакого результата не последовало.
ТехнологииБизнесМировая экономикаСШАDisney
 
 
