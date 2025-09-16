https://1prime.ru/20250916/tiktok-862346353.html

СМИ рассказали о деталях сделки США и Китая по TikTok

СМИ рассказали о деталях сделки США и Китая по TikTok

ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Сделка КНР и США по китайской соцсети TikTok предусматривает создание в Соединенных Штатах новой компании с оценочной стоимостью до 50 миллиардов долларов для обслуживания 172 миллионов американских пользователей, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Китаем по социальной сети TikTok. "Сделка предусматривает создание новой американской компании стоимостью до 50 миллиардов долларов, которая будет обслуживать 172 миллиона пользователей в США. Основными владельцами станут миллиардер Джефф Ясс из Susquehanna International и Билл Форд из General Atlantic Partners", - говорится в сообщении. По данным собеседников газеты, ожидается, что к структуре присоединятся и другие инвесторы, претендующие на доли в капитале. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре, запланированном на 19 сентября, должны утвердить окончательные условия сделки по работе TikTok в Соединенных Штатах. Закон об обязательной продаже или прекращении деятельности платформы на территории США был принят еще при администрации бывшего президента Джо Байдена, крайним сроком выполнения считалось 19 января 2025 года. После инаугурации Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok, которую затем продлевал несколько раз.

