https://1prime.ru/20250916/tiktok-862346353.html
СМИ рассказали о деталях сделки США и Китая по TikTok
СМИ рассказали о деталях сделки США и Китая по TikTok - 16.09.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о деталях сделки США и Китая по TikTok
Сделка КНР и США по китайской соцсети TikTok предусматривает создание в Соединенных Штатах новой компании с оценочной стоимостью до 50 миллиардов долларов для... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T18:00+0300
2025-09-16T18:00+0300
2025-09-16T18:00+0300
технологии
китай
дональд трамп
tiktok
си цзиньпин
скотт бессент
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83178/17/831781781_0:109:2400:1459_1920x0_80_0_0_723693afcaf5dfa74024d5d6e1210fda.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Сделка КНР и США по китайской соцсети TikTok предусматривает создание в Соединенных Штатах новой компании с оценочной стоимостью до 50 миллиардов долларов для обслуживания 172 миллионов американских пользователей, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Китаем по социальной сети TikTok. "Сделка предусматривает создание новой американской компании стоимостью до 50 миллиардов долларов, которая будет обслуживать 172 миллиона пользователей в США. Основными владельцами станут миллиардер Джефф Ясс из Susquehanna International и Билл Форд из General Atlantic Partners", - говорится в сообщении. По данным собеседников газеты, ожидается, что к структуре присоединятся и другие инвесторы, претендующие на доли в капитале. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре, запланированном на 19 сентября, должны утвердить окончательные условия сделки по работе TikTok в Соединенных Штатах. Закон об обязательной продаже или прекращении деятельности платформы на территории США был принят еще при администрации бывшего президента Джо Байдена, крайним сроком выполнения считалось 19 января 2025 года. После инаугурации Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok, которую затем продлевал несколько раз.
https://1prime.ru/20250915/sdelka-862289907.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83178/17/831781781_212:0:2345:1600_1920x0_80_0_0_542d47e81f98cd926b6cf486270f0bac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, дональд трамп, tiktok, си цзиньпин, скотт бессент, сша
Технологии, КИТАЙ, Дональд Трамп, TikTok, Си Цзиньпин, Скотт Бессент, США
СМИ рассказали о деталях сделки США и Китая по TikTok
NYP: сделка по по TikTok предусматривает создание в США компании стоимостью $50 млрд
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ.
Сделка КНР и США по китайской соцсети TikTok предусматривает создание в Соединенных Штатах новой компании с оценочной стоимостью до 50 миллиардов долларов для обслуживания 172 миллионов американских пользователей, сообщает газета New York Post
со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Китаем по социальной сети TikTok.
"Сделка предусматривает создание новой американской компании стоимостью до 50 миллиардов долларов, которая будет обслуживать 172 миллиона пользователей в США. Основными владельцами станут миллиардер Джефф Ясс из Susquehanna International и Билл Форд из General Atlantic Partners", - говорится в сообщении.
По данным собеседников газеты, ожидается, что к структуре присоединятся и другие инвесторы, претендующие на доли в капитале.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре, запланированном на 19 сентября, должны утвердить окончательные условия сделки по работе TikTok в Соединенных Штатах.
Закон об обязательной продаже или прекращении деятельности платформы на территории США был принят еще при администрации бывшего президента Джо Байдена, крайним сроком выполнения считалось 19 января 2025 года. После инаугурации Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok, которую затем продлевал несколько раз.
СМИ узнали, почему ЕС затягивает торговую сделку с Индией