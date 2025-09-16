https://1prime.ru/20250916/tramp-862320173.html

Трамп отправляется с государственным визитом в Великобританию

ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник отправляется с государственным визитом в Великобританию на фоне ухудшения отношений с премьер-министром страны Киром Стармером, отсутствия согласия по гарантиям безопасности Украине и обострившейся внутренней политической ситуации на Туманном Альбионе. Для Трампа это второй государственный визит в Соединенное Королевство, что является редким случаем в истории отношений двух стран. Первая такая поездка для нынешнего главы государства состоялась в 2019 году. Президенты США, которые находятся у власти второй срок, как в случае с Трампом, чаще удостаиваются приглашений на чай или обед с британским монархом после первого государственного визита. Однако в феврале 2025 года во время визита в Белый дом Стармер все же передал Трампу письмо от короля Карла III, подчеркнув, что Лондон считает данное приглашение историческим и беспрецедентным. Не исключено, что король своим приглашением намерен отплатить Трампу за услугу 37-летней давности. Действующий американский президент принимал нынешнего британского монарха на чай в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде еще в 1988 году. ГРАФИК ПОЕЗДКИ Поездка президента США запланирована со вторника по четверг. Формат государственных визитов предусматривает множество пышных церемоний, включая встречу с британским монархом, которой не было во время частной поездки Трампа в июле в Шотландию, где он играл в гольф и встречался с политиками. Карл III примет чету Трампов в Виндзорском замке 17-го и 18-го сентября. В среду там запланирован банкет в торжественной обстановке. По сообщения британских СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стоит задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения Канады и встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. В Лондоне в среду запланирована масштабная демонстрация "Трамп не приветствуется", организованная общественным движением "Стоп Трамп", которая призывала британское правительство отменить визит, обвиняя главу Белого дома в том, что тот "отрицает науку о климате" и "встает на сторону" Израиля и России. В четверг президент США отправится из королевского замка в Чекерс, официальную загородную резиденцию премьер-министра Великобритании в 50 километрах к северо-западу от Лондона. Там состоятся переговоры Трампа и Стармера, а также их совместная пресс-конференция по итогам визита. РАЗНОГЛАСИЯ ВАШИНГТОНА И ЛОНДОНА Великобритания в дни визита Трампа станет площадкой для попыток европейских союзников Киева сблизить позиции с Вашингтоном по конфликту на Украине. Несмотря на многочисленные усилия европейцев, Трамп до сих пор воздерживается от новых санкций против России и публичных обязательств по гарантиям Украине. Давление со стороны Стармера и других европейских лидеров, требующих от президента США решительных мер, пока не привело к ожидаемому ими результату. Кроме того, внимание прессы в рамках поездки будет уделено делу финансиста Джеффри Эпштейна. Телеканал CNN сообщает, что значительная часть государственного визита Трампа была организована и спланирована теперь уже бывшим послом Великобритании в США Питером Мандельсоном, который лишился поста после вскрывшихся связи с осужденным за сексуальные преступления Эпштейном. Как сообщала газета Politico со ссылкой на источники, Трамп недоволен тем, что Стармер лично не уведомил президента США об увольнении британского посла. Теперь же, по данным собеседников издания, в Белом доме обеспокоены тем, что приезд американского лидера будет омрачен скандалом с Мандельсоном. Агентство Блумберг, в свою очередь, сообщало со ссылкой на британских чиновников, что перспектива совместной конференции, где Трампу и Стармеру будут задавать вопросы на тему Эпштейна, "вызывает кошмары" у организаторов. Наконец, масла в огонь противоречий двух стран накануне визита Трампа подлил американский миллиардер Илон Маск. В субботу бывший соратник президента по видеосвязи на митинге правого активиста Томми Робинсона в Лондоне призвал к роспуску парламента Великобритании и проведению досрочных выборов на фоне масштабных протестов в британской столице. Соединенное Королевство, по мнению Маска, страдает от неконтролируемой миграции, бюрократии и ограничений свободы слова, поэтому нуждается в масштабных государственных реформах. Он также заявил собравшимся, что "грядет насилие" и что "вы либо дадите отпор, либо умрете". На этом фоне лидер Либерально-демократической партии Великобритании и член палаты общин Эд Дейви обвинил Маска в разжигании насилия, попытках посеять раздор и спровоцировать насилие на британских улицах, а также "серьезном и опасном вмешательстве" в дела Соединенного Королевства. Он также обвинил миллиардера в дезинформации и нападках на британские ценности, призвав власти Британии ввести против Маска санкции. Наконец, визит Трампа в Великобританию будет проходить в непростое время для Стармера на фоне политических противоречий и роста напряженности в стране. Блумберг перед началом государственного визита президента США отмечало, что визит Трампа не только не дает британскому кабинету передышки, но и усиливает среди законодателей и помощников лейбористов ощущение, что правительство Стармера пытается буквально "выжить каждую неделю".

2025

