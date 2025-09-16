https://1prime.ru/20250916/tramp-862344472.html
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп - 16.09.2025, ПРАЙМ
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому "придется заключить сделку" по Украине. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T17:12+0300
2025-09-16T17:12+0300
2025-09-16T17:12+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому "придется заключить сделку" по Украине. "Зеленскому придется заключить сделку", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед вылетом в Великобританию.
https://1prime.ru/20250916/ukraina-862331598.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_70498467e96c8f66aac3bfe86768efcd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп
Трамп заявил, что Зеленский будет вынужден заключить сделку по Украине