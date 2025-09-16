Трамп считает, что ему придется сидеть на переговорах России и Украины

https://1prime.ru/20250916/tramp-862344700.html
2025-09-16T17:13+0300
2025-09-16T17:13+0300
2025-09-16T17:13+0300
политика
россия
украина
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484023_0:50:1827:1078_1920x0_80_0_0_44815e782a0abada183c4ba861b91074.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придётся лично находиться с обеими делегациями в одной комнате, поскольку стороны "не могут находиться вместе". "Похоже, мне придётся сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной", — сказал Трамп, выступая во вторник перед журналистами в преддверии вылета в Великобританию с официальным визитом.
https://1prime.ru/20250916/zelenskiy-862331284.html
украина
сша
россия, украина, дональд трамп, сша
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, США
