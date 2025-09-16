Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп считает, что ему придется сидеть на переговорах России и Украины - 16.09.2025
Политика
Трамп считает, что ему придется сидеть на переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придётся лично находиться с обеими... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T17:13+0300
2025-09-16T17:13+0300
политика
россия
украина
дональд трамп
сша
ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придётся лично находиться с обеими делегациями в одной комнате, поскольку стороны "не могут находиться вместе". "Похоже, мне придётся сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной", — сказал Трамп, выступая во вторник перед журналистами в преддверии вылета в Великобританию с официальным визитом.
украина
сша
россия, украина, дональд трамп, сша
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, США
17:13 16.09.2025
 
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придётся лично находиться с обеими делегациями в одной комнате, поскольку стороны "не могут находиться вместе".
"Похоже, мне придётся сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной", — сказал Трамп, выступая во вторник перед журналистами в преддверии вылета в Великобританию с официальным визитом.
