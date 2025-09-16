https://1prime.ru/20250916/tramp-862344700.html

Трамп считает, что ему придется сидеть на переговорах России и Украины

политика

россия

украина

дональд трамп

сша

ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придётся лично находиться с обеими делегациями в одной комнате, поскольку стороны "не могут находиться вместе". "Похоже, мне придётся сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной", — сказал Трамп, выступая во вторник перед журналистами в преддверии вылета в Великобританию с официальным визитом.

украина

сша

россия, украина, дональд трамп, сша