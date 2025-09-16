https://1prime.ru/20250916/tramp-862345083.html
Трамп заявил, что сделка США и Китая по TikTok достигнута
Трамп заявил, что сделка США и Китая по TikTok достигнута - 16.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что сделка США и Китая по TikTok достигнута
Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Китаем по социальной сети TikTok. | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T17:30+0300
2025-09-16T17:30+0300
2025-09-16T17:30+0300
сша
китай
технологии
tiktok
дональд трамп
си цзиньпин
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/62/834176236_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_14648dd9ba2f68d482efc7d22393f12f.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Китаем по социальной сети TikTok. "У нас есть сделка по TikTok. Я достиг соглашения с Китаем", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Великобританию. Подробности договоренности американский лидер не привел. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре, запланированном на 19 сентября, должны утвердить окончательные условия сделки по работе TikTok в Соединенных Штатах. Закон об обязательной продаже или прекращении деятельности платформы на территории США был принят ещё при администрации бывшего президента Джо Байдена, крайним сроком выполнения считалось 19 января 2025 года. После инаугурации Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok, которую затем продлевал несколько раз.
https://1prime.ru/20250915/bessent-862294076.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/62/834176236_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c24059f93ee03c7215cde365cbe88856.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, технологии, tiktok, дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент
США, КИТАЙ, Технологии, TikTok, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Скотт Бессент
Трамп заявил, что сделка США и Китая по TikTok достигнута
Трамп заявил о достижении соглашения с Китаем по соцсети TikTok
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Китаем по социальной сети TikTok.
"У нас есть сделка по TikTok. Я достиг соглашения с Китаем", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Великобританию.
Подробности договоренности американский лидер не привел.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре, запланированном на 19 сентября, должны утвердить окончательные условия сделки по работе TikTok в Соединенных Штатах.
Закон об обязательной продаже или прекращении деятельности платформы на территории США был принят ещё при администрации бывшего президента Джо Байдена, крайним сроком выполнения считалось 19 января 2025 года. После инаугурации Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok, которую затем продлевал несколько раз.
Глава минфина США оценил отношения страны с Китаем