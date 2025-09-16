https://1prime.ru/20250916/tramp-862345083.html

Трамп заявил, что сделка США и Китая по TikTok достигнута

2025-09-16T17:30+0300

ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Китаем по социальной сети TikTok. "У нас есть сделка по TikTok. Я достиг соглашения с Китаем", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Великобританию. Подробности договоренности американский лидер не привел. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре, запланированном на 19 сентября, должны утвердить окончательные условия сделки по работе TikTok в Соединенных Штатах. Закон об обязательной продаже или прекращении деятельности платформы на территории США был принят ещё при администрации бывшего президента Джо Байдена, крайним сроком выполнения считалось 19 января 2025 года. После инаугурации Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok, которую затем продлевал несколько раз.

