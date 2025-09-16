Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста о бизнес-деятельности - 16.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста о бизнес-деятельности
ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос австралийского журналиста о его бизнес-деятельности, заявив, что управлением компаний занимаются его дети, а сам он сосредоточен на работе главы государства, инцидент транслировался в эфире телеканала Bloomberg TV. "Я не веду активной деятельности, бизнесом управляют мои дети. Я же нахожусь здесь, в Белом доме", — сказал Трамп. После этого он поинтересовался, откуда его собеседник. Когда журналист ответил, что представляет Австралийскую вещательную корпорацию (ABC), президент США добавил: "Вы вредите Австралии, и я расскажу об этом вашему лидеру, который скоро приедет ко мне". Трамп также отметил, что лично вкладывает собственные средства в строительство крупнейшего в мире бального зала стоимостью около 250 миллионов долларов, назвав это вкладом "для страны".
20:18 16.09.2025
 
Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста о бизнес-деятельности

Трамп заявил, что бизнесом управляют его дети

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос австралийского журналиста о его бизнес-деятельности, заявив, что управлением компаний занимаются его дети, а сам он сосредоточен на работе главы государства, инцидент транслировался в эфире телеканала Bloomberg TV.
"Я не веду активной деятельности, бизнесом управляют мои дети. Я же нахожусь здесь, в Белом доме", — сказал Трамп.
После этого он поинтересовался, откуда его собеседник. Когда журналист ответил, что представляет Австралийскую вещательную корпорацию (ABC), президент США добавил: "Вы вредите Австралии, и я расскажу об этом вашему лидеру, который скоро приедет ко мне".
Трамп также отметил, что лично вкладывает собственные средства в строительство крупнейшего в мире бального зала стоимостью около 250 миллионов долларов, назвав это вкладом "для страны".
