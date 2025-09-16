https://1prime.ru/20250916/tramp-862355853.html
Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста о бизнес-деятельности
ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос австралийского журналиста о его бизнес-деятельности, заявив, что управлением компаний занимаются его дети, а сам он сосредоточен на работе главы государства, инцидент транслировался в эфире телеканала Bloomberg TV. "Я не веду активной деятельности, бизнесом управляют мои дети. Я же нахожусь здесь, в Белом доме", — сказал Трамп. После этого он поинтересовался, откуда его собеседник. Когда журналист ответил, что представляет Австралийскую вещательную корпорацию (ABC), президент США добавил: "Вы вредите Австралии, и я расскажу об этом вашему лидеру, который скоро приедет ко мне". Трамп также отметил, что лично вкладывает собственные средства в строительство крупнейшего в мире бального зала стоимостью около 250 миллионов долларов, назвав это вкладом "для страны".
