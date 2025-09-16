Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США - 16.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250916/tramp-862361293.html
Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США
Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США - 16.09.2025, ПРАЙМ
Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил до 16 декабря 2025 года отсрочку исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok на территории... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T22:01+0300
2025-09-16T22:02+0300
политика
технологии
бизнес
сша
дональд трамп
tiktok
bytedance
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил до 16 декабря 2025 года отсрочку исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok на территории страны, говорится в обнародованном Белым домом документе. Документ предписывает минюсту не предпринимать никаких действий по блокировке приложения и не накладывать штрафов до истечения нового срока. Ведомство также должно уведомить провайдеров, что за работу TikTok в этот период "не наступает никакой ответственности". Изначально конгресс обязал владельца TikTok, компанию ByteDance, продать американский сегмент бизнеса или прекратить его работу в США до 19 января 2025 года. После вступления в должность Трамп несколько раз переносил крайний срок, последней установленной датой до продления было 17 сентября.
https://1prime.ru/20250916/tiktok-862346353.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_513:0:3589:2307_1920x0_80_0_0_73bbec94dc90d5d88879e896e2bab118.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, сша, дональд трамп, tiktok, bytedance
Политика, Технологии, Бизнес, США, Дональд Трамп, TikTok, ByteDance
22:01 16.09.2025 (обновлено: 22:02 16.09.2025)
 
Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США

Трамп до 16 декабря продлил отсрочку исполнения закона о запрете TikTok

© AFP / Nicholas KammДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP / Nicholas Kamm
ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил до 16 декабря 2025 года отсрочку исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok на территории страны, говорится в обнародованном Белым домом документе.
Документ предписывает минюсту не предпринимать никаких действий по блокировке приложения и не накладывать штрафов до истечения нового срока. Ведомство также должно уведомить провайдеров, что за работу TikTok в этот период "не наступает никакой ответственности".
Изначально конгресс обязал владельца TikTok, компанию ByteDance, продать американский сегмент бизнеса или прекратить его работу в США до 19 января 2025 года. После вступления в должность Трамп несколько раз переносил крайний срок, последней установленной датой до продления было 17 сентября.
!TikTok
СМИ рассказали о деталях сделки США и Китая по TikTok
18:00
 
ПолитикаТехнологииБизнесСШАДональд ТрампTikTokByteDance
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
