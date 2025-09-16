https://1prime.ru/20250916/tramp-862361293.html
Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США
Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США - 16.09.2025, ПРАЙМ
Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил до 16 декабря 2025 года отсрочку исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok на территории... | 16.09.2025, ПРАЙМ
политика
технологии
бизнес
сша
дональд трамп
tiktok
bytedance
ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил до 16 декабря 2025 года отсрочку исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok на территории страны, говорится в обнародованном Белым домом документе. Документ предписывает минюсту не предпринимать никаких действий по блокировке приложения и не накладывать штрафов до истечения нового срока. Ведомство также должно уведомить провайдеров, что за работу TikTok в этот период "не наступает никакой ответственности". Изначально конгресс обязал владельца TikTok, компанию ByteDance, продать американский сегмент бизнеса или прекратить его работу в США до 19 января 2025 года. После вступления в должность Трамп несколько раз переносил крайний срок, последней установленной датой до продления было 17 сентября.
Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США
