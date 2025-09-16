https://1prime.ru/20250916/transport-862352275.html
Технологии в железнодорожном движении должны развиваться, считает Савельев
Технологии в железнодорожном движении должны развиваться, считает Савельев - 16.09.2025, ПРАЙМ
Технологии в железнодорожном движении должны развиваться, считает Савельев
Новые технологии в железнодорожном движении, например, магнитная левитация и Hyperloop, обсуждались в ходе стратегической сессии в правительстве РФ, они должны... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T19:29+0300
2025-09-16T19:29+0300
2025-09-16T19:29+0300
россия
рф
виталий савельев
транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862352122_0:114:3235:1934_1920x0_80_0_0_ad867fa8f1de962c69f28521a895e0e2.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Новые технологии в железнодорожном движении, например, магнитная левитация и Hyperloop, обсуждались в ходе стратегической сессии в правительстве РФ, они должны развиваться и в России, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Во вторник в правительстве РФ прошла стратегическая сессия по развитию скоростного транспортного сообщения. В частности, там обсуждались проекты по строительству ВСМ в России. "Мы говорили также о новых технологиях в железнодорожном движении. Это технологии магнитной левитации, маглев, которые уже используются в мире, технологии в вакууме движения поезда, так называемый Hyperloop", - сказал Савельев по итогам стратсессии. Мировой опыт, по его словам, показывает, что эти технологии начинают разрабатываться. "И здесь нам очень важно не отстать от этих технологий и идти в ногу со временем. Мы также обратили внимание, что эти технологии должны развиваться и в России", - отметил вице-премьер.
россия, рф, виталий савельев, транспорт
РОССИЯ, РФ, Виталий Савельев, Транспорт
Технологии в железнодорожном движении должны развиваться, считает Савельев
Савельев: магнитная левитация и другие технологии развиваются в железнодорожном движении
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Новые технологии в железнодорожном движении, например, магнитная левитация и Hyperloop, обсуждались в ходе стратегической сессии в правительстве РФ, они должны развиваться и в России, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Во вторник в правительстве РФ
прошла стратегическая сессия по развитию скоростного транспортного сообщения. В частности, там обсуждались проекты по строительству ВСМ в России.
"Мы говорили также о новых технологиях в железнодорожном движении. Это технологии магнитной левитации, маглев, которые уже используются в мире, технологии в вакууме движения поезда, так называемый Hyperloop", - сказал Савельев
по итогам стратсессии.
Мировой опыт, по его словам, показывает, что эти технологии начинают разрабатываться.
"И здесь нам очень важно не отстать от этих технологий и идти в ногу со временем. Мы также обратили внимание, что эти технологии должны развиваться и в России", - отметил вице-премьер.
