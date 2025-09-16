Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Технологии в железнодорожном движении должны развиваться, считает Савельев - 16.09.2025
Технологии в железнодорожном движении должны развиваться, считает Савельев
Технологии в железнодорожном движении должны развиваться, считает Савельев
2025-09-16T19:29+0300
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Новые технологии в железнодорожном движении, например, магнитная левитация и Hyperloop, обсуждались в ходе стратегической сессии в правительстве РФ, они должны развиваться и в России, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Во вторник в правительстве РФ прошла стратегическая сессия по развитию скоростного транспортного сообщения. В частности, там обсуждались проекты по строительству ВСМ в России. "Мы говорили также о новых технологиях в железнодорожном движении. Это технологии магнитной левитации, маглев, которые уже используются в мире, технологии в вакууме движения поезда, так называемый Hyperloop", - сказал Савельев по итогам стратсессии. Мировой опыт, по его словам, показывает, что эти технологии начинают разрабатываться. "И здесь нам очень важно не отстать от этих технологий и идти в ногу со временем. Мы также обратили внимание, что эти технологии должны развиваться и в России", - отметил вице-премьер.
19:29 16.09.2025
 
Технологии в железнодорожном движении должны развиваться, считает Савельев

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Новые технологии в железнодорожном движении, например, магнитная левитация и Hyperloop, обсуждались в ходе стратегической сессии в правительстве РФ, они должны развиваться и в России, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Во вторник в правительстве РФ прошла стратегическая сессия по развитию скоростного транспортного сообщения. В частности, там обсуждались проекты по строительству ВСМ в России.
"Мы говорили также о новых технологиях в железнодорожном движении. Это технологии магнитной левитации, маглев, которые уже используются в мире, технологии в вакууме движения поезда, так называемый Hyperloop", - сказал Савельев по итогам стратсессии.
Мировой опыт, по его словам, показывает, что эти технологии начинают разрабатываться.
"И здесь нам очень важно не отстать от этих технологий и идти в ногу со временем. Мы также обратили внимание, что эти технологии должны развиваться и в России", - отметил вице-премьер.
Заголовок открываемого материала