Две дивизии израильской армии начали маневр вглубь города Газа
Две дивизии израильской армии начали маневр вглубь города Газа
2025-09-16T11:42+0300
2025-09-16T11:48+0300
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - ПРАЙМ. Две дивизии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали маневр вглубь города Газа, и в ближайшие дни ожидается присоединение к боевым действиям еще одной дивизии, сообщил журналистам представитель ЦАХАЛ. "В настоящее время 98-я и 161-я дивизии совершают маневр вглубь города Газа, и дополнительная дивизия присоединится в ближайшие дни", - сообщил представитель военных на брифинге для иностранных журналистов.По оценкам израильских военных, к настоящему моменту город Газа покинули более 350 тысяч жителей, которые направились в гуманитарные зоны на юге анклава, добавил представитель армии.Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечает, что израильские силы буду занимать город постепенно, а принцип обеспечения безопасности военных будет превалировать над быстрым достижением целей операции.Израильские военные также отрицают сообщения в палестинских СМИ, что в ночь на вторник израильская бронетехника могла быть замечена в центре города Газа, передает Kan.В ночь на вторник ЦАХАЛ перешел к следующему этапу операции "Колесницы Гидеона 2", начав наземную операцию в городе Газа с целью ликвидации последних оплотов ХАМАС и освобождения заложников. Наземному входу сил в город предшествовали массированные бомбардировки.
Политика, Газа, ИЗРАИЛЬ
11:42 16.09.2025 (обновлено: 11:48 16.09.2025)
 
Две дивизии израильской армии начали маневр вглубь города Газа

Вглубь Газы начали движение 2 дивизии ЦАХАЛ, к которым позже присоединится третья

© РИА Новости . Назар АльянРазрушения в секторе Газа
Разрушения в секторе Газа - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Разрушения в секторе Газа. Архивное фото
© РИА Новости . Назар Альян
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - ПРАЙМ. Две дивизии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали маневр вглубь города Газа, и в ближайшие дни ожидается присоединение к боевым действиям еще одной дивизии, сообщил журналистам представитель ЦАХАЛ.
"В настоящее время 98-я и 161-я дивизии совершают маневр вглубь города Газа, и дополнительная дивизия присоединится в ближайшие дни", - сообщил представитель военных на брифинге для иностранных журналистов.
По оценкам израильских военных, к настоящему моменту город Газа покинули более 350 тысяч жителей, которые направились в гуманитарные зоны на юге анклава, добавил представитель армии.
Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечает, что израильские силы буду занимать город постепенно, а принцип обеспечения безопасности военных будет превалировать над быстрым достижением целей операции.
Израильские военные также отрицают сообщения в палестинских СМИ, что в ночь на вторник израильская бронетехника могла быть замечена в центре города Газа, передает Kan.
В ночь на вторник ЦАХАЛ перешел к следующему этапу операции "Колесницы Гидеона 2", начав наземную операцию в городе Газа с целью ликвидации последних оплотов ХАМАС и освобождения заложников. Наземному входу сил в город предшествовали массированные бомбардировки.
Последствия израильских ударов на улице Машталь в Газе - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом
10:46
 
Политика
 
 
