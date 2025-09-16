https://1prime.ru/20250916/tsb-862340279.html
ЦБ отметил ухудшение условий кредитования предприятий
ЦБ отметил ухудшение условий кредитования предприятий - 16.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил ухудшение условий кредитования предприятий
Условия кредитования российских предприятий в сентябре ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T14:53+0300
2025-09-16T14:53+0300
2025-09-16T14:53+0300
экономика
финансы
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Условия кредитования российских предприятий в сентябре ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Оценки предприятиями изменения условий кредитования в сентябре ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем за счет ужесточения неценовых условий", - говорится в материалах ЦБ. Также отмечается, что снизилась доля предприятий, сообщивших о смягчении условий кредитования. Общий баланс оценок находится вблизи средних значений 2021 года, отмечает регулятор. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. До конца года запланировано еще два заседания совета директоров по ключевой ставке.
https://1prime.ru/20250916/sberezheniya-862339464.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, Банк России
ЦБ отметил ухудшение условий кредитования предприятий
ЦБ: условия кредитования предприятий в сентябре ухудшились по сравнению с августом
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Условия кредитования российских предприятий в сентябре ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"Оценки предприятиями изменения условий кредитования в сентябре ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем за счет ужесточения неценовых условий", - говорится в материалах ЦБ.
Также отмечается, что снизилась доля предприятий, сообщивших о смягчении условий кредитования. Общий баланс оценок находится вблизи средних значений 2021 года, отмечает регулятор.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
До конца года запланировано еще два заседания совета директоров по ключевой ставке.
ЦБ продолжит совершенствование программы долгосрочных сбережений