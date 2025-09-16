https://1prime.ru/20250916/tsb-862340279.html

ЦБ отметил ухудшение условий кредитования предприятий

2025-09-16T14:53+0300

экономика

финансы

банки

банк россии

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Условия кредитования российских предприятий в сентябре ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Оценки предприятиями изменения условий кредитования в сентябре ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем за счет ужесточения неценовых условий", - говорится в материалах ЦБ. Также отмечается, что снизилась доля предприятий, сообщивших о смягчении условий кредитования. Общий баланс оценок находится вблизи средних значений 2021 года, отмечает регулятор. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. До конца года запланировано еще два заседания совета директоров по ключевой ставке.

