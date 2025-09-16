Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил замедление роста деловой активности в сентябре - 16.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250916/tsb-862340412.html
ЦБ отметил замедление роста деловой активности в сентябре
ЦБ отметил замедление роста деловой активности в сентябре - 16.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил замедление роста деловой активности в сентябре
Темпы роста деловой активности в России в сентябре немного замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,8 пункта после 2 пунктов месяцем ранее,... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T14:55+0300
2025-09-16T14:55+0300
экономика
банк россии
деловая активность
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50e68e544fc0d7e856e127656801cff8.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в сентябре немного замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,8 пункта после 2 пунктов месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В сентябре ИБК составил 1,8 пунктов после 2,0 пунктов месяцем ранее, что примерно соответствует значениям августа 2022 года. Текущие оценки компаний снизились при заметном повышении краткосрочных ожиданий бизнеса. В разрезе отраслей динамика ИБК по‑прежнему была разнонаправленной", - сказано в материалах ЦБ. Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата в целом по экономике по сравнению с августом снизились и приблизились к значениям октября–ноября 2022 года. В большинстве видов деятельности оценки были ниже августовских значений, за исключением розничной и оптовой торговли, а также транспортного комплекса (в строительстве – почти без изменений). Наиболее низкие оценки среди всех укрупненных отраслей зафиксированы у обрабатывающих производств, а наиболее высокие – у предприятий сельского хозяйства, говорится в материалах. Краткосрочные ожидания компаний в сентябре продолжили повышаться второй месяц подряд. Это было характерно для большинства укрупненных видов деятельности, наиболее заметно – для торговли автотранспортными средствами. Максимально позитивные ожидания сохранялись в сельском хозяйстве, подчеркивается в материалах. "В разрезе групп предприятий (крупные; средние; малые и микропредприятия) динамика сводного ИБК в сентябре определялась снижением оценок делового климата у крупного и среднего бизнеса. Наиболее существенно по сравнению с августом снизились оценки крупных предприятий. В то же время оценки малых и микро- предприятий несколько повысились", - подчеркнул регулятор.
https://1prime.ru/20250916/banki-862335300.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d18ccf693b3e5021c8c834266739f1cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, деловая активность
Экономика, Банк России, деловая активность
14:55 16.09.2025
 
ЦБ отметил замедление роста деловой активности в сентябре

ЦБ: темпы роста деловой активности в сентябре немного замедлились

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в сентябре немного замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,8 пункта после 2 пунктов месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"В сентябре ИБК составил 1,8 пунктов после 2,0 пунктов месяцем ранее, что примерно соответствует значениям августа 2022 года. Текущие оценки компаний снизились при заметном повышении краткосрочных ожиданий бизнеса. В разрезе отраслей динамика ИБК по‑прежнему была разнонаправленной", - сказано в материалах ЦБ.
Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата в целом по экономике по сравнению с августом снизились и приблизились к значениям октября–ноября 2022 года. В большинстве видов деятельности оценки были ниже августовских значений, за исключением розничной и оптовой торговли, а также транспортного комплекса (в строительстве – почти без изменений).
Наиболее низкие оценки среди всех укрупненных отраслей зафиксированы у обрабатывающих производств, а наиболее высокие – у предприятий сельского хозяйства, говорится в материалах.
Краткосрочные ожидания компаний в сентябре продолжили повышаться второй месяц подряд. Это было характерно для большинства укрупненных видов деятельности, наиболее заметно – для торговли автотранспортными средствами. Максимально позитивные ожидания сохранялись в сельском хозяйстве, подчеркивается в материалах.
"В разрезе групп предприятий (крупные; средние; малые и микропредприятия) динамика сводного ИБК в сентябре определялась снижением оценок делового климата у крупного и среднего бизнеса. Наиболее существенно по сравнению с августом снизились оценки крупных предприятий. В то же время оценки малых и микро- предприятий несколько повысились", - подчеркнул регулятор.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Пять банков из топ-20 снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ
13:01
 
ЭкономикаБанк Россииделовая активность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала