https://1prime.ru/20250916/tsb-862340412.html

ЦБ отметил замедление роста деловой активности в сентябре

ЦБ отметил замедление роста деловой активности в сентябре - 16.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил замедление роста деловой активности в сентябре

Темпы роста деловой активности в России в сентябре немного замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,8 пункта после 2 пунктов месяцем ранее,... | 16.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-16T14:55+0300

2025-09-16T14:55+0300

2025-09-16T14:55+0300

экономика

банк россии

деловая активность

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50e68e544fc0d7e856e127656801cff8.jpg

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в сентябре немного замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,8 пункта после 2 пунктов месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В сентябре ИБК составил 1,8 пунктов после 2,0 пунктов месяцем ранее, что примерно соответствует значениям августа 2022 года. Текущие оценки компаний снизились при заметном повышении краткосрочных ожиданий бизнеса. В разрезе отраслей динамика ИБК по‑прежнему была разнонаправленной", - сказано в материалах ЦБ. Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата в целом по экономике по сравнению с августом снизились и приблизились к значениям октября–ноября 2022 года. В большинстве видов деятельности оценки были ниже августовских значений, за исключением розничной и оптовой торговли, а также транспортного комплекса (в строительстве – почти без изменений). Наиболее низкие оценки среди всех укрупненных отраслей зафиксированы у обрабатывающих производств, а наиболее высокие – у предприятий сельского хозяйства, говорится в материалах. Краткосрочные ожидания компаний в сентябре продолжили повышаться второй месяц подряд. Это было характерно для большинства укрупненных видов деятельности, наиболее заметно – для торговли автотранспортными средствами. Максимально позитивные ожидания сохранялись в сельском хозяйстве, подчеркивается в материалах. "В разрезе групп предприятий (крупные; средние; малые и микропредприятия) динамика сводного ИБК в сентябре определялась снижением оценок делового климата у крупного и среднего бизнеса. Наиболее существенно по сравнению с августом снизились оценки крупных предприятий. В то же время оценки малых и микро- предприятий несколько повысились", - подчеркнул регулятор.

https://1prime.ru/20250916/banki-862335300.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, деловая активность