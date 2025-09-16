https://1prime.ru/20250916/tsb-862341513.html
ЦБ изучит целесообразность расширения инвествозможностей ПИФов
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России рассмотрит целесообразность расширения инвестиционных возможностей паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в том числе за счет включения цифровых финансовых активов (ЦФА) в перечень разрешенных для инвестирования объектов и актуализации механизмов управления риском ликвидности, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. "Банк России рассмотрит целесообразность расширения их инвестиционных возможностей, в том числе за счет включения в перечень разрешенных для инвестирования объектов ЦФА, актуализации механизмов управления риском ликвидности, введения процедуры объединения биржевых ПИФ", - говорится в проекте. Кроме того, будет проработан вопрос донастройки лимитов концентрации для снижения соответствующего риска (в том числе посредством учета риска на поручителя (гаранта); расчета лимита по сквозному принципу с включением в расчет ценных бумаг, полученных по сделкам в качестве обеспечения, а также поступивших по сделкам репо), отмечается там же. Определить перспективные направления развития регулирования розничных ПИФов ЦБ РФ планирует по итогам обсуждения с участниками рынка.
