ЦБ изучит целесообразность расширения инвествозможностей ПИФов - 16.09.2025
ЦБ изучит целесообразность расширения инвествозможностей ПИФов
ЦБ изучит целесообразность расширения инвествозможностей ПИФов - 16.09.2025
ЦБ изучит целесообразность расширения инвествозможностей ПИФов
Банк России рассмотрит целесообразность расширения инвестиционных возможностей паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в том числе за счет включения цифровых... | 16.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-16T15:26+0300
2025-09-16T15:26+0300
экономика
финансы
россия
банк россии
банки
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России рассмотрит целесообразность расширения инвестиционных возможностей паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в том числе за счет включения цифровых финансовых активов (ЦФА) в перечень разрешенных для инвестирования объектов и актуализации механизмов управления риском ликвидности, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. "Банк России рассмотрит целесообразность расширения их инвестиционных возможностей, в том числе за счет включения в перечень разрешенных для инвестирования объектов ЦФА, актуализации механизмов управления риском ликвидности, введения процедуры объединения биржевых ПИФ", - говорится в проекте. Кроме того, будет проработан вопрос донастройки лимитов концентрации для снижения соответствующего риска (в том числе посредством учета риска на поручителя (гаранта); расчета лимита по сквозному принципу с включением в расчет ценных бумаг, полученных по сделкам в качестве обеспечения, а также поступивших по сделкам репо), отмечается там же. Определить перспективные направления развития регулирования розничных ПИФов ЦБ РФ планирует по итогам обсуждения с участниками рынка.
финансы, россия, банк россии, банки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банк России, Банки
15:26 16.09.2025
 
ЦБ изучит целесообразность расширения инвествозможностей ПИФов

ЦБ изучит целесообразность расширения инвестиционных возможностей ПИФов

Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России рассмотрит целесообразность расширения инвестиционных возможностей паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в том числе за счет включения цифровых финансовых активов (ЦФА) в перечень разрешенных для инвестирования объектов и актуализации механизмов управления риском ликвидности, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов.
"Банк России рассмотрит целесообразность расширения их инвестиционных возможностей, в том числе за счет включения в перечень разрешенных для инвестирования объектов ЦФА, актуализации механизмов управления риском ликвидности, введения процедуры объединения биржевых ПИФ", - говорится в проекте.
Кроме того, будет проработан вопрос донастройки лимитов концентрации для снижения соответствующего риска (в том числе посредством учета риска на поручителя (гаранта); расчета лимита по сквозному принципу с включением в расчет ценных бумаг, полученных по сделкам в качестве обеспечения, а также поступивших по сделкам репо), отмечается там же.
Определить перспективные направления развития регулирования розничных ПИФов ЦБ РФ планирует по итогам обсуждения с участниками рынка.
ЦБ продолжит совершенствование программы долгосрочных сбережений
