ЦБ планирует разработать механизмы проведения тестирования на рынке ЦФА

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует разработать механизмы проведения тестирования на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА), аналогичные соответствующим механизмам на рынке ценных бумаг, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. Одновременно с введением процедуры тестирования предполагается исключить из регулирования лимиты для неквалифицированных инвесторов на совершение сделок на рынке ЦФА. В решении о выпуске ЦФА планируется предусмотреть обязанность указывать на возможность их приобретения квалифицированными инвесторами. Совершенствование системы защиты прав неквалифицированных инвесторов на инвестиционных платформах и рынке ЦФА планируется для устранения регуляторного арбитража при приобретении сходных по своей сути финансовых инструментов, говорится в документе. Рынок ЦФА в 2022-2023 годах прошел стадию становления, и сейчас к нему проявляют интерес как крупные компании финансового и промышленного секторов экономики, так и субъекты МСП, отмечается в проекте. По итогам первого полугодия 2025 года количество операторов информационных систем (ОИС), осуществляющих выпуск ЦФА, достигло 17, объем действующих выпусков, находящихся в обращении, составил 514 миллиардов рублей. "При этом за весь период функционирования рынка совокупный объем средств, привлеченный через этот инструмент, составил 1,15 триллиона рублей. Пока эмитенты рассматривают ЦФА как инструмент краткосрочного финансирования – подавляющее большинство выпущенных в настоящее время ЦФА (более 90%) по своему экономическому содержанию идентичны краткосрочным долговым обязательствам", - говорится в документе.
