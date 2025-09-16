Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ планирует разработать механизмы проведения тестирования на рынке ЦФА - 16.09.2025
ЦБ планирует разработать механизмы проведения тестирования на рынке ЦФА
ЦБ планирует разработать механизмы проведения тестирования на рынке ЦФА
2025-09-16T15:59+0300
2025-09-16T15:59+0300
экономика
банк россии
россия
банки
финансы
цфа
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует разработать механизмы проведения тестирования на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА), аналогичные соответствующим механизмам на рынке ценных бумаг, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026 год и период 2027 и 2028 годов. Одновременно с введением процедуры тестирования предполагается исключить из регулирования лимиты для неквалифицированных инвесторов на совершение сделок на рынке ЦФА. В решении о выпуске ЦФА планируется предусмотреть обязанность указывать на возможность их приобретения квалифицированными инвесторами. Совершенствование системы защиты прав неквалифицированных инвесторов на инвестиционных платформах и рынке ЦФА планируется для устранения регуляторного арбитража при приобретении сходных по своей сути финансовых инструментов, говорится в документе. Рынок ЦФА в 2022-2023 годах прошел стадию становления, и сейчас к нему проявляют интерес как крупные компании финансового и промышленного секторов экономики, так и субъекты МСП, отмечается в проекте. По итогам первого полугодия 2025 года количество операторов информационных систем (ОИС), осуществляющих выпуск ЦФА, достигло 17, объем действующих выпусков, находящихся в обращении, составил 514 миллиардов рублей. "При этом за весь период функционирования рынка совокупный объем средств, привлеченный через этот инструмент, составил 1,15 триллиона рублей. Пока эмитенты рассматривают ЦФА как инструмент краткосрочного финансирования – подавляющее большинство выпущенных в настоящее время ЦФА (более 90%) по своему экономическому содержанию идентичны краткосрочным долговым обязательствам", - говорится в документе.
банк россии, россия, банки, финансы, цфа
Экономика, Банк России, РОССИЯ, Банки, Финансы, ЦФА
15:59 16.09.2025
 
